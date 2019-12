Niños con condiciones especiales hicieron de su colegio un sendero

En Manizales, 22 jóvenes con condiciones especiales recibieron el título de Auxiliares en Información Turística y, como parte del proceso, hicieron de una zona verde de su colegio un sendero ecológico que sirve como refugio para aves.

Los estudiantes hacen parte de la Institución Educativa Villa del Pilar en Manizales, un colegio público dedicado a la formación de personas con dificultades para el aprendizaje y con condiciones especiales.



Dentro de este grupo de jóvenes, siete de ellos tienen deficiencias cognitivas, dos son sordos y trece tienen dificultades sicomotoras que, sin embargo, no les impidieron llevar a cabo la actividad.

Su proceso de formación tardó seis meses, tiempo en el que no solo estudiaron dentro del aula, sino que con sus propias manos ayudaron a construir el sendero donde encontraron 30 especias de aves y 30 especies de vegetación.



“La rectora del Colegio tocó a las puertas del Sena, debido a que ellos no tienen la oportunidad de una formación complementaria, y se les designaron siete instructores para formarlos. Acompañados de un pedagogo, logramos llegar al tipo de aprendizaje de cada uno y que se sintieran incluidos y productivos”, indicó Carol Viviana Betancur, instructora del Sena regional Caldas y coordinadora del proceso.



Como parte de su formación no solo identificaron la flora y la fauna presente en ese espacio de su colegio, sino que pintaron, lijaron y pirograbaron cada una de las estaciones que componen el sendero.



“Fue muy emocionante ver que no solo se comprometían con la conservación, sino que se sentían felices de hacer eso por ellos mismos”, precisó Betancur.



Una de las nuevas informadoras turísticas es Laura Manuela Aguirre, a quien su deficiencia auditiva no le impidió hacer parte de este programa y sentirse orgullosa de lo que alcanzaron. Para ella, la naturaleza y el compartir con otros jóvenes fueron una gran motivación.



“Mi experiencia fue muy bonita, me gustó mucho compartir con mis compañeros, disfrutar de la naturaleza que tenemos en nuestro colegio, razón por la cual quiero invitar a todas las personas a que vengan a conocer nuestro refugio de aves y de sueños”, comentó Aguirre a través de una intérprete.



En la Institución Educativa Villa del Pilar también se adelantan otras actividades de inclusión con música y artes plásticas, por lo que invitan a que otras personas se vinculen a estos procesos que se convierten, según su rectora, Delma Ospina, en la “mayor motivación” para superarse más cada día.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES