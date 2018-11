2018, un año 'negro' para las mujeres en el Eje Cafetero

El caso más reciente de feminicidio en Caldas causó conmoción entre los pobladores de la vereda Las Pavas, de Manizales: un hombre asesinó a su pareja sentimental y posteriormente la incineró.

Sin embargo, ese execrable caso es solo una evidencia de que el 2018 es uno de los años más oscuros en cuanto a la violencia contra la mujer en el Eje Cafetero.



Hoy, cuando se conmemora el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, este medio presenta un panorama de este flagelo en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. En general, la situación es sombría.



En Risaralda, el caso más reciente de feminicidio es, lamentablemente, muy fresco. La semana pasada las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Rubiela Estefany Hurtado Arias, de 25 años, quien había sido reportada como desaparecida días antes en Pereira.



Gina Arias Rodríguez, integrante del Ruta Pacífica de Mujeres y del Encuentro de Mujeres de Risaralda, aseveró que “a las mujeres les ha ido no muy bien” este año ya que tienen el reporte de 13 asesinatos de mujeres durante este año en el departamento, de los cuales seis son en Pereira.

​

El aumento de los casos de feminicidio es impresionante, más del 100 por ciento, porque el año pasado se reportaron cinco en todo el departamento.



Pero los feminicidios no es lo único que ubica al 2018 como uno de los años negros para las mujeres en esta sección del país. Para la Ruta Pacífica y la Personería de Pereira, en este periodo han aumentado muchísimo las denuncias de violencia de pareja en los que el agresor predominante es la pareja o expareja de la mujer.



Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, afirmó que son aproximadamente 250 las denuncias de violencia contra la mujer que se recibieron hasta octubre pasado en las Comisarías de Familia y las Casas de Justicia de la ciudad. “Los casos más recurrentes se presentan el fin de semana, cuando las parejas salen a discotecas, escenarios donde comparten en sociedad. El consumo de bebidas alcohólicas incentiva ese tipo de situaciones a manos de los agresores”, señaló Cárdenas.



Pero de esas agresiones, según la Personera, solo se denuncia la mitad y de ese 50 por ciento, un 30 por ciento no son denunciadas por la víctima, sino por las personas que estaban en el lugar. Y solo el 20 por ciento, en entidades como la Personería, activa la ruta de atención y se practica exámenes médico legales. Son mujeres manipuladas o amenazadas por sus agresores.



En ese sentido, Arias pidió a las autoridades competentes cumplir las leyes 1257 de 2008 y 1761 de 2015 que, respectivamente, establecen normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo. Esta última es conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, quien fue violada en Bogotá y posteriormente falleció.



Cárdenas y Arias coinciden en que una sociedad patriarcal como en la que vivimos subsiste la cultura de la violencia machista. “Todavía está esa ideología, que se pasa de generación en generación, de abuela, mamá a hija, de que los hombres son los dueños de las mujeres y que estas sin ellos no son nada. Eso no lo hemos podido superar”, mencionó Cárdenas.

'Cada día matan una'

Según la coordinadora del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos del Quindío, Sandra Castañeda, el departamento vive una situación alarmante en cuanto a la violencia contra las mujeres.



“Armenia está dentro de las 10 ciudades donde hay más violencia contra las mujeres, aquí todos los días matan a una de nosotras. Hemos enviado cartas a la Alta Consejería Presidencial y a la Defensoría del Pueblo pero no pasa nada”, afirmo Castañeda.



Agregó que así mismo las cifras de violencia sexual contra las mujeres van en aumento. “Es impresionante lo que ocurre aquí y nadie sabe qué es la Ley 1257, es algo exótico aquí, no saben para qué se usa, nada de eso funciona en el Quindío, incluso pusimos una queja en la Procuraduría para que las personas encargadas de hacerla cumplir, pues lo hagan”.



Castañeda contó que no solo se ha generado alarma por los casos de feminicidios que se han registrado sino también por el incremento en la tasa de homicidios a mujeres. “Vemos que cada vez más las mujeres se están involucrando en la delincuencia, y eso no es raro en una ciudad que no sale de ocupar el ‘top’ 3 de desempleo en el país, y eso lo que genera es que las mujeres también salieron a robar y a delinquir”.



Durante lo corrido de este año, se han presentado más de 335 denuncias por abuso sexual y acceso carnal violento contra las mujeres en el Quindío.



El comandante de la Policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides, señaló que se han capturado a 50 personas por estos delitos, entre los detenidos se encuentran cinco menores de 18 años.



De acuerdo a los datos de la Policía, así como estos delitos contra las mujeres vienen en aumento, también han incrementado las denuncias de las víctimas pues “tienen más confianza en las autoridades como la Policía y Fiscalía”.

158 denuncias más

En Caldas, en el 2017, fueron asesinadas 11 mujeres y, en lo que va de 2018, han sido seis. Cuatro de los casos se han presentado en Manizales, uno en Pensilvania y otro en La Dorada.



En cuanto a registros de casos de violencia de género se ha hecho seguimiento a 2.249 episodios, 158 más que a la misma fecha el año pasado. De acuerdo con la Dirección Territorial de Salud de Caldas, no se han aumentado los casos, sino que se ha incrementado la denuncia.



La tendencia que sí se ha mantenido igual es la de la proporción de violencia contra mujeres frente a la de los hombres. El 80 por ciento de las agresiones son contra el género femenino.



“La incidencia departamental en violencia de género es de 210.59 casos por cada 100.000 habitantes. Para 2017 se presentaron tres casos de violencia contra una mujer por uno contra un hombre”, informó Diego Arango, subdirector de salud pública de la Territorial de Salud.



Para Manizales los datos no son muy distantes. El año anterior fueron cuatro los feminicidios y hoy ya se igualó la cifra. Entre las víctimas resulta la joven que fue asesinada por su hermano tras 70 heridas con arma blanca y el caso referido al inicio de esta nota de la mujer asesinada y posteriormente incinerada.



Estos datos sobre los victimarios responden a las estadísticas que se tienen en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del municipio, a donde han llegado 6.000 llamadas reportando agresiones en los últimos 18 de meses, desde que entró en funcionamiento la línea 123 de equidad y género.



LAURA SEPÚLVEDA - ARMENIA

LAURA USMA - MANIZALES

FERNANDO UMAÑA - PEREIRA