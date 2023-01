Al menos unos 200 contratistas de diferentes áreas del hospital Julio Mendez Barreneche, quedaron sin empleo este año por decisión del nuevo gerente que nombró la Gobernación de Magdalena, tras recuperar el control administrativo que tenía la Superintendencia de Salud.



La diputada Elizabeth Molina calificó lo sucedido como una “masacre laboral” orientada por fines políticos.

“Los trabajadores pagan el precio de la politiquería que impone en el departamento el cartel de la salud que opera desde la Gobernación del Magdalena”, manifestó Molina.



Dicha denuncia fue contestada por el gerente del centro médico José Rafal Domínguez Ayala, quien manifestó que se tomó la determinación en este 2023 de no renovarle el contrato a un número importante de prestadores de servicios, cuyas tareas no eran necesarias para el buen funcionamiento del centro asistencial.



“Aquí no existe la masacre laboral que han querido mostrar, sencillamente lo que ha habido es coherencia con las necesidades del servicio y operación de la ESE”, explicó Domínguez.



El gerente argumentó que la Superintendencia de Salud nombró un personal que le acarreaban altos costos al hospital que eran necesarios reducir para evitar una crisis financiera.



“Se hizo un estudio riguroso y sobran 200 contratos, que no le aportan nada a la ESE; por eso optamos por no renovar estos contratos para que el Hospital se ahorrara entre $450 y $500 millones mensuales”, sostuvo el funcionario.



Aseguró que mantener este grupo de trabajadores en una ESE con más de $11 mil millones en procesos ejecutoriados, es un verdadero despropósito.



“Quiero dejar claro que estos cargos no serán reemplazados, pues la idea no es meter a unos por otros sino contar con una planta de trabajadores que se ajuste al presupuesto y exigencias del hospital”, agregó José Dominguez.



Por otra parte el gerente informó que actualmente el centro asistencial departamental enfrenta unos 200 procesos jurídicos en contra, los cuales no fueron atendidos durante el tiempo que estuvo intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud.



Cabe recordar que el HUJMB volvió a las arcas del departamento el pasado mes de noviembre, luego de permanecer por más de dos años intervenido por el presunto riesgo financiero que presentaba.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv