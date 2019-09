Este miércoles se movilizaron 2.455 pasajeros por la vía al Llano

El ministerio de Transporte informó que 2.455 pasajeros se movilizaron este miércoles durante el segundo día de apertura gradual de la vía Bogotá-Villavicencio.



Según indicó esa cartera, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde de este 18 de septiembre, 45 buses con 1.063 pasajeros fueron despachados desde la Terminal de Bogotá con destino hacia la capital del departamento del Meta.

El tránsito desde Villavicencio también fluyó con total normalidad. El reporte de la terminal de transportes de ese municipio señaló que 38 buses con al rededor de 1.486 personas se movilizaron durante casi tres horas por la carretera de Pipiral hasta llegar a la capital del país.



“La conectividad de nuestro país y en este caso, de la zona centro con los Llanos Orientales, es fundamental para el desarrollo económico regional, y esta reapertura es una gran noticia que ha permitido que miles de usuarios hayan podido trasladarse de manera eficiente y con la garantía de la seguridad y la legalidad, como políticas del Gobierno Nacional”, manifestó la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama Rojas.

La conectividad de nuestro país y en este caso, de la zona centro con los Llanos Orientales, es fundamental para el desarrollo económico regional, y esta reapertura es una gran noticia FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, la Concesionaria Coviandes comunicó que 2.152 vehículos registraron ayer su paso por el peaje de Pipiral durante las seis hora que duró abierta la carretera al Llano. El 56,4 por ciento de los automotores se movilizó en sentido Villavicencio - Bogotá.

El Gobierno Nacional resaltó por su parte que el paso por el kilómetro 58 de la vía Bogotá - Villavicencio estará habilitado siempre y cuando el clima y las condiciones de seguridad lo permitan.

​

Finalmente, recordó que aunque este miércoles la jornada transcurrió en completa normalidad gracias a las buenas condiciones del clima, este jueves solo se permitirá el paso de vehículos de carga pesada y buses de más de 19 pasajeros.



En el sentido Bogotá - Villavicencio, el punto de Yomasa se abrirá a las 8:00 a.m. y cerrará a la 1:00 p.m. El Peaje Naranjal, por su parte, prestará servicio entre las 9:30 a.m. y las 3:30 p.m.

El kilómetro 58 de la vía al Llano ya se encuentra habilitado para vehículos de carga pesada. Foto: EL TIEMPO

Los viajeros que se movilicen de Villavicencio a Bogotá deben tener en cuenta que en el sector Fundadores la apertura será a las 8:45 a.m. y el cierre a la 1:00 p.m. El Peaje Pipiral solo estará habilitado entre las 9:15 a.m. y las 3:15 p.m.



“Quienes no logren pasar en estos horarios, no podrán obstruir la vía y deberán ubicarse en parqueaderos para no afectar la movilidad. El concesionario y la Policía de Tránsito y Transporte no se harán responsables de estos vehículos”, manifestó la compañía en un comunicado.



El acceso para peatones, motociclistas, vehículos de tracción animal, ciclistas, particulares y transporte de servicio público tipo A y B sigue restringido.

NACIÓN