Más de dos mil uniformados entre la Policía y el Ejército serán los encargados de garantizar la seguridad y movilidad en los principales corredores viales de los 15 municipios del departamento de La Guajira durante la Semana Santa.



Dentro de este plan integral la Policía Nacional dispuso de 1.200 uniformados en todas las especialidades para hacer acompañamiento, vigilancia y control en entornos turísticos como playas, balnearios y sitios recreativos entre otros y en las iglesias.



Se brindará seguridad en unos 30 puestos de control instalados en ejes viales. Foto: Cortesía

Se espera que los sitios con mayor afluencia de turistas sean el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, en la Alta Guajira; al igual que Palomino, Mayapo, Manaure y Riohacha, como ciudad de paso.



También, habrá planes especiales en plazas de mercado, sitios de afluencia masiva de personas, la terminal de transporte y el aeropuerto Almirante Padilla, en este último se anuncia el incremento de las operaciones de Avianca y Latam, así como el número de viajeros en las rutas aéreas Bogotá, Medellín y Cali.



Se brindará seguridad en unos 30 puestos de control instalados en ejes viales en coordinación con más de mil soldados del Ejército, quienes estarán en las vías principales, secundarias y terciarias de los departamentos del Cesar y La Guajira, propendiendo por la libre movilidad de propios y visitantes que se disponen a viajar por la región.



La Policía Nacional hizo un llamado a los viajeros, especialmente a los conductores, para que respeten las normas de tránsito y asuman conductas responsables para proteger su propia vida, la de sus familias y la de los distintos actores viales.



Asimismo, se realizarán caravanas de seguridad permanente acompañando a los guajiros y turistas que visitan los diferentes sitios emblemáticos del departamento y campañas de prevención vial para reducir el índice de accidentalidad vial, ya que se tiene proyectado un ingreso significativo de vehículos.

Control a la fauna y flora



Habrá un plan integral contra el tráfico de flora y fauna. Foto: Cortesía

Mientras tanto, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, junto a la Policía y el Ejército, reforzarán sus operativos en las vías, con el propósito de controlar y sancionar toda actividad o infracción ambiental durante los días de Semana Santa.



Habrá un plan integral contra el tráfico de flora y fauna, protección de los recursos naturales utilizados y atención y cuidado de fauna en riesgo como iguana, tortuga y babilla, debido al alto consumo de su carne y huevos.



“De acuerdo con las estadísticas, en estos días se incrementa la comercialización, tráfico y consumo de especies silvestres, por lo que realizaremos un trabajo riguroso en las carreteras y puntos estratégicos, para desmantelar a todas estas personas que, con dichas acciones, generan impactos negativos sobre nuestros recursos”, dijo Samuel Lanao, director de Corpoguajira.



El funcionario exhortó a los habitantes de La Guajira y a los visitantes a no apoyar este delito y a denunciar todo hecho que represente un daño a la diversidad biológica del territorio.



Explicó además, que implementará jornadas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a visitantes, dueños de restaurantes y hospedajes de los sitios de interés turístico, para incentivar prácticas que permitan realizar una correcta disposición de residuos sólidos y generar una cultura de no basura.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

