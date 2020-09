Balneario de El Rodadero prepara su reapertura y remodelación

Las obras de remodelación del balneario turístico El Rodadero coincidirían con la reapertura de la playa que quedó definida finalmente para el 18 de septiembre.



La Alcaldía detalló que en la nueva programación establecida, no se contempla el cerramiento total del área concerniente al camellón de El Rodadero, como estaba planteado inicialmente.



Lo anterior considerando la apertura paulatina de los sectores turísticos y comerciales, después de varios meses de receso por motivo de la pandemia de Covid-19.

Lea: Juzgado ordena a alcaldía de Barranquilla, pagar deuda a Electricaribe

No obstante el Distrito aseguró que dichos cambios no afectarán los tiempos de las obras.

“Hemos procedido a implementar un plan de intervención por fases que no afecte en su totalidad las actividades turísticas y económicas”, señaló el gerente de la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbana Sostenible (Edus) Dagoberto Ospina.



La intención es que la obra esté lista para inicios del próximo año. “Vamos a trabajar en todos los aspectos para hacer de este lugar un referente”, puntualizó Ospina.



También: Concejal se enfrentó a la Policía para no ser multado por tomar licor



El proyecto tiene un costo de 13 mil 947 millones de pesos, y contempla la intervención de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial y la renovación urbanística y de infraestructura de todo el camellón.



El tiempo de ejecución está estimado entre ocho y 12 meses, y en su primera fase tiene una intervención de 19 mil 133 metros cuadrados entre la carrera 11 y el Callejón de las Iguanas, es decir, toda la zona del malecón, donde se construirán colectores pluviales para garantizar el adecuado flujo de las aguas evitando así los estancamientos que afectan la competitividad y el desarrollo de actividades turísticas en ambos malecones.



Para la segunda fase que se debe proyectar y formular quedará la intervención sobre la Carrera 2da y las calles 6 a 11 que contará con recursos de Fontur.

No deje de leer

Roger Urieles

Para EL Tiempo Santa Marta

@rogeruv