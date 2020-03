150 médicos protestan en Cúcuta por escasez de tapabocas

Un grupo de 150 médicos internos del Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, exigen el suministro de barreras de protección para desarrollar los tratamientos médicos.

Los médicos internos no cuentan con tapabocas N95, batas y guantes para atender pacientes con enfermedades respiratorias.



Los líderes de la protesta aseguran que en el Hospital Erasmo Meoz no hay garantías y no se cuentan con los insumos básicos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud y Protección Social.



Freddy Toloza, vocero de la protesta, aseguró que no se están tomando las medidas suficientes y que las directivas del hospital manifestaron no tener los recursos para atender los requerimientos.





(Le puede interesar: El transporte público de Barranquilla sufre pérdidas económicas)





En el Hospital Universitario Erasmo Meoz se atiende la mayor parte de la población venezolana y no hay suficientes camillas e insumos para atender nuevos casos de Covid-19 en Cúcuta.



“Es un llamado al Gobierno nacional para que nos suministre las barreras de protección para garantizar nuestra integridad y la de nuestros pacientes”, afirmó el médico.

El hospital cuenta con un área destinada para aislar posibles casos positivos de Covid-19. Sin embargo, es inherente la presencia en el área de

Por ahora, las directivas del hospital y las autoridades sanitarias del departamento no han atendido las peticiones de los médicos. Representantes de los internos y el subgerente de la institución evaluarán la consecución de los implementos y barreras preventivas.



NACIÓN