En 7 días, atentados dejan 10 uniformados heridos en N. de Santander 

La acometida violenta contra miembros de la Fuerza Pública, que durante julio sumó más de 15 hechos en la subregión del Catatumbo, sigue causando estragos en esta zona de frontera con Venezuela.



En menos de una semana, un total de 10 uniformados adscritos a la Policía Nacional y el Ejército han sido atacados con ráfagas de fusil y artefactos explosivos mientras realizan sus labores de patrullaje en las zonas rurales de Tibú, San Calixto y Cúcuta, en Norte de Santander.

El hecho más reciente se presentó en la tarde del sábado, en el corregimiento de San Faustina, de la capital nortesantandereana, donde un patrullero fue alcanzado por un impacto de arma en el talón, minutos después de que acompañara la caravana del alcalde Cesar Rojas.



Inicialmente, el reporte preliminar entregado por las autoridades informaba sobre un presunto ataque al esquema de seguridad del mandatario local. Sin embargo, la institución salió a aclarar que el disparo recibido el uniformado provino de Venezuela, donde se registraba un enfrentamiento entre el Eln y presuntos integrantes de Los Rastrojo.

​

“En el instante en que la patrulla estaba allí, esperando el cierre del evento oficial, se presenta esta confrontación entre grupos al margen de la ley. En un momento, nuestros policiales asumieron que el ataque era contra ellos. Se generó la reacción oportuna para salir del sitio y no resultar víctima del fuego cruzado. Sin embargo, uno de nuestros hombres fue lesionado. Hay que aclarar que no hubo ataque al alcalde Cesar Rojas”, puntualizó el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.



(Le puede interesar: Capturan a 7 presuntos disidentes de las Farc en Norte de Santander)



Horas antes de esta situación, tres uniformados adscritos a la Fuerza de Despliegue Rápido N. 3 fueron remitidos a un centro asistencial de la capital nortesantandereana tras sufrir una emboscada en la vereda El Perdido, del municipio de San Calixto (Norte de Santander).



Esta unidad castrense informó que las lesiones no revisten de mayor gravedad por lo que dos de los efectivos ya fueron de alta.



El miércoles de esta semana, cinco policías resultaron heridos tras un atentado con granadas contra un puesto de control, que se realizaba en la vía hacia el corregimiento de La Gabarra, de Tibú, para prevenir el hurto de hidrocarburos.



La explosión, perpetrada al parecer por supuestos integrantes de la disidencia de las Farc, también afectó a una mujer, quien se desplazaba por ese sector rural.



Unas 24 horas después, en la noche del jueves, otro patrullero fue atacado con la activación de artefactos similares, cuando se movilizaba a bordo de su motocicleta hacia el municipio de Puerto Santander, en el área metropolitana de Cúcuta. El asalto violento habría sido perpetrado por Los Pelusos.



Esta ola de violencia es objeto de revisión por parte de las autoridades regionales, que se reunieron durante esta semana para realizar un consejo extraordinario de seguridad para impartir medidas tendientes a recobrar el control y la tranquilidad en este territorio.





CÚCUTA