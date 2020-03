Paro de los buses afecta la movilidad en Bucaramanga 

Centenares de personas debieron caminar varios kilómetros para llegar a sus sitios de trabajo, en la mañana, y retornar a sus hogares, en la noche, por los bloqueos que conductores de buses urbanos realizaran.

Los choferes protestan exigiendo más control de las autoridades al transporte informal que genera millonarias pérdidas al sector agobiado por una de sus peores crisis.



Tras concentrarse en cinco puntos del área metropolitana, los conductores se desplazaron hasta el centro de la ciudad, donde sobre el mediodía se congregaron frente a la Alcaldía.

Los voceros de los transportadores solicitan una reunión con el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, quien manifestó que con vías de hecho no era posible coordinar un encuentro con los manifestantes.



“Llevamos más de 23 reuniones con ellos. Esto es un problema de todos. La preocupación es expresando las preocupaciones y que no haya doble moral”, agregó el Alcalde.



Después de las 6 de la tarde los manifestantes bloquearon en El Centro la carrera 15 y en el sector de Mejoras Públicas la carrera 27 con avenida La Rosita.



Algunos conductores manifiestan que los bloqueos se extenderán hasta las 9 de la noche.

Piden mejores rutas

Otra razón por la que los conductores protestan es la falta de reestructuración de las rutas del transporte público convencional y del sistema integrado de transporte masivo.



Según los protestantes habría sectores donde los buses de Metrolínea no llegan y el servicio para los usuarios no es el mejor.



“Cada año desciende el número de pasajeros que movemos. Todos los días llega gente de otras ciudades para ejercer ilegalmente el mototaxismo y las autoridades no hacen nada”, dijo un conductor.



