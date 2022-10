Hay una orquesta en la que después de que suenan las notas de la obra más popular de Gioacchino Rossini, le pueden seguir el timbre maderoso y dulce de la marimba que acompaña con su voz un alabao de Juan Carreño o los ritmos de un popurrí.



Es la misma orquesta en la que sus integrantes, usualmente, no visten de traje o elegantes vestidos, sino que llevan una camisa blanca con imágenes llenas de colores de personas que bailan. Esa agrupación en la que los coros, líricamente entrenados, danzan mientras cantan.



Se trata de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, una agrupación musical del pacífico colombiano que reúne a jóvenes talentos chocoanos con la ayuda de Batuta, la institución nacional que a través de la música busca “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia, mediante una formación musical de excelencia”.

Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó Foto: Batuta

Este 2022, la agrupación celebrará su primera década de existencia; diez años en los que más de 1.500 niños y jóvenes de Chocó han logrado recibir educación y hacer parte de un proceso sinfónico o coral con el que inician o continúan su carrera musical profesional; diez años en los que la orquesta ha logrado actuar como un lugar de refugio para alejar a los jóvenes de la violencia que golpea fuertemente su región del pacífico colombiano.



Para celebrar este primer decenio la orquesta se presentará por primera vez en la capital antioqueña este lunes 24 de octubre a las 7:30 p. m. en el Teatro Metropolitano de Medellín, la entrada será libre hasta completar aforo.



Indalecio Sánchez Mosquera, es un hombre de ojos oscuros y amables, de palabras mesuradas y sobre todo humilde. Si bien varias personas que lo rodean lo llaman maestro, él se refiere a sí mismo como el ‘profe Indalecio’, a pesar de que es músico profesional, que tiene 25 años dedicados a este arte y que es el coordinador y uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó.



Cuando Indalecio dice que para él “la música lo es todo”, no lo hace con levedad, para él -y para varios integrantes de la orquesta- la música ha significado una salida alternativa a la violencia que azota el Chocó.

Yo soy de Bellavista y allá cuando los chicos tienen 13 o 14 años ya están aptos para pertenecer a un grupo armado FACEBOOK

“Yo soy de Bellavista [Bojayá] y allá cuando los chicos tienen 13 o 14 años ya están aptos para pertenecer a un grupo armado, entonces nuestros padres nos sacan de las comunidades y nos llevan hacia la ciudad para que eso no pase. Así llegué a Quibdó y estudié el programa de música y danza en la Universidad tecnológica del Chocó. Desde ese momento ingresé como docente a la Fundación Nacional Batuta y me he venido desarrollando para aportar a los jóvenes del Chocó una oportunidad de vida a través de la música”.



De hecho, el ‘profe Indalecio’ define la agrupación musical como una orquesta-refugio para que la juventud y niñez chocoana encuentre allí amistad, resiliencia y abrigo frente a realidades de violencia que golpean la región. De ello dan testimonio dos integrantes; Yahiza Lorena Martínez Salazar, de 17 años, y Carlos Andrés Moreno, de 15 años.



Ambos están de acuerdo que gracias a la Orquesta Libre de Quibdó no solo han desarrollado su conocimiento musical, sino que ellos y sus compañeros han sido suavemente extraídos de un contexto de violencia en el que hubiesen podido terminar.



Yahiza, de voz suave como su instrumento, la viola, ha estado en Batuta por siete años y encuentra en la orquesta, además de un refugio, una familia, “mis compañeros son como hermanos y los profes son como unos padres para nosotros”, afirma.



Por otro lado, para Carlos, cuyo instrumento es el oboe, la orquesta es el lugar en el que él y otros han podido encontrar un lugar de paz, “es un refugio porque nos ayuda a mantenernos ocupados y no estar en la calle”.

Yahiza Lorena Martínez Salazar (viola), Indalecio Sánchez Mosquera (fundador) y Carlos Andrés Moreno (oboe). Foto: Batuta

Además ambos intérpretes encuentran en la música, no solo una forma de expresión, sino una experiencia terapéutica que les ayuda a hacer catarsis de sentimientos por experiencias pasadas que les han llevado a sentir depresión. En palabras de Carlos, este arte lo ha “fortalecido después de la muerte de un compañero”.



La música les ha ayudado a resignificar su juventud y su entorno. La orquesta les ha permitido visibilizar y dignificar Chocó; mostrar un Quibdó que sea escuchado, no por la violencia, sino por su arte.



Por eso este concierto de sus primeros diez años en Medellín es relevante, no solo por la celebración, sino porque de esta forma pueden visibilizar más ampliamente la excelencia musical y talento de la orquesta y, sobretodo, esa característica que lleva en su nombre y de la que Indalecio se enorgullece, la libertad.



“Nosotros mezclamos lo clásico de una orquesta sinfónica con el arraigo cultural de las regiones. Además, dentro de nuestra composición está el negro, el indígena, el mestizo, aceptamos a todo aquel que tenga el talento en ella, no importa la raza o estrato”, dice el profesor. “Esta orquesta ha sido y será siempre un legado cultural del departamento del Chocó”, agrega Indalecio.



MARÍA PAZ ARBELÁEZ PATIÑO

