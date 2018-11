Gestión de Riesgo debe definir obras y busca recursos para río Guamal

El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Eduardo José González, tendrá que establecer las obras que se deben adelantar y buscar los recursos que se necesiten para poder mitigar los graves impactos que viene generando el río Guamal en el Meta.

La directriz la dio el presidente Iván Duque, este miércoles durante la entrega del Centro Sacúdete de Guamal. “Le acabo de dar una instrucción muy clara al doctor Eduardo José González para que, con el Servicio Geológico Nacional, logremos dimensionar las obras y tratemos de identificar recursos del Gobierno Nacional que también se puedan unir con recursos de los gobiernos regionales y, por supuesto, del gobierno local, para que tengamos una verdadera intervención de mitigación”, precisó el jefe de Estado.



“El río se convirtió en un peligro latente, la solución no da espera, aún estamos a tiempo de salvar la vida de muchos habitantes, mañana puede ser tarde”, aseguró el alcalde de Guamal, Cristóbal Lozano, al reiterar el pedido de ayuda al jefe de Estado, “pues el río perdió su cauce y hoy recorre nuestro territorio sin ningún control, por diferentes direcciones causando inundaciones afectando viviendas, cultivos, animales y vías afectando y generando un estancamiento del turismo, el comercio y el sector agropecuario”, advirtió el mandatario local.



Desde el primero de mayo del presente año “hemos tenido 16 emergencias categorizadas como calamidad pública, que han dejado 2.600 personas damnificadas. Con la Gobernación del Meta, Ecopetrol y recursos del municipio se ha hecho hasta donde ha sido posible, “pero hoy no tenemos una solución concreta para hacer los trabajos estructurales que requerimos”, dijo Lozano.



El alcalde de Guamal también dijo que desde hace siete años su municipio no tiene hospital y desde hace dos años y medio nos comprometimos a sacarlo adelante con recursos de regalías, con la gobernadora Marcela Amaya, a través de un proyecto que presentaron al OCAD. No obstante, “las trabas burocráticas, de procedimiento y la lentitud del proceso en el Ministerio de Salud ha sido imposible darle viabilidad, pese a que se tienen los recursos. Por ello le pidió al jefe de estado ayudar a desentrabar el proyecto



El presidente Duque, expresó que el objetivo del trabajo que se adelanta con el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, es buscar dimensionar la respuesta del Estado, definir una rápida solución a todos los elementos técnicos y presentar un proyecto bien formulado al sistema de regalías, para “tener una respuesta que se traduzca en beneficio para la región”.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

Twitter: @nelard1