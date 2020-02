‘No permitiremos que por el resultado de un día nos condenen’

Ante el debate sobre la suerte del río Pance, el constructor Gustavo Jaramillo Mora aseguró que su empresa ha sido siempre respetuosa de las normas y el medio ambiente.

Admitió que dos muestras realizadas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en la Planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar), que sirve a dos de sus tres conjuntos residenciales en el sur de Cali, no cumplieron los parámetros de descontaminación de esa autoridad ambiental para poder verterlos al río.



Las muestras fueron tomadas a comienzos de junio del año pasado y a mediados de enero de este año, y con base en sus resultados la CVC decidió abrir un proceso sancionatorio en contra de Ozono, empresa de servicios públicos de Jaramillo Mora Constructora.



La Ptar fue construida por Jaramillo Mora, que se la cedió a Ozono. Está en funcionamiento desde el 2017 y es operada por S.O.S Ambiental.



Jaramillo le pide a la CVC hacer una toma simultánea de muestras para “compararlas y así estamos todos mucho más convencidos de los resultados. Esperamos que ellos (la CVC) nos concedan esa petición que no es para esconder nada, sino para estar convencidos que los resultados de ellos y los nuestros están acertados. Ellos están dudando de lo nuestro. Nosotros estamos preocupados por los resultados de ellos”.



Tras asegurar que “no estamos contaminando el río (Pance), Jaramillo agregó “que no vamos a permitir que todo lo que hacemos bien, por un resultado de un día nos vayan a condenar, o vamos a perder nuestro buen nombre”.



Durante una visita a las riberas del Pance hace una semana, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se quejó de los vertimientos que está haciendo la Ptar construida por la constructora.



Jaramillo defendió las características de la Ptar y le propuso a la CVC tomar tres muestras el mismo día, una de la autoridad ambiental y las otras dos de Jaramillo Mora Constructora, que serán llevadas a dos laboratorios certificados por la CVC.



“Nosotros construimos una Ptar con los mejores diseños, aprobados por la CVC, con la mejor calidad. Hemos operado la Ptar con el mejor operador de servicios públicos que hay en Cali o en la región, S.O.S Ambiental”, sostuvo Jaramillo.



El constructor agregó que “permanentemente hemos estado tomando muestras (de las aguas tratadas en la Ptar) para asegurarnos que nuestro trabajo está bien hecho y, si es que no está bien hecho, poder mejorar”.



Aunque Jaramillo resaltó las características de la Ptar, informó que se le harán mejoramientos: la construcción de un tanque de homogenización de caudales y la ozonización de las aguas tratadas a través de un equipo que importarán desde Estados Unidos.



La función del tanque es recibir los picos de agua para que la planta trabaje siempre con el mismo caudal. El tanque tendrá 70 metros cuadrados.



Con la ozonización, según Luis Carlos Buitrago, gerente de S.O.S Ambiental, que opera la Ptar, permitirá “hacer procesos de oxidación avanzada y vamos a cumplir”.



Jaramillo dijo que “sacarán un agua totalmente por encima de las exigencias de la norma que tienen las entidades ambientales a nivel nacional”.



Buitrago explicó que los resultados adversos en las muestras tomadas por la CVC se debieron a la gran cantidad de agua que llegó a la Ptar por el mantenimiento simultáneo de las piscinas de los conjuntos Alto Pance y Reserva de Pance.



Este medio llamó al director regional suroccidente de la CVC, Diego Luis Hurtado, vocero autorizado para hablar de temas de Pance, para conocer su opinión acerca de la propuesta del constructor, pero no atendió las llamadas y mensajes.



De otro lado, la CVC y la Policía incautaron ayer de una retroexcavadora y suspendieron una obra sobre la margen derecha del río Pance a la altura del sector La Viga. La maquina realizaba movimientos de material de arrastre, sin ningún tipo de permiso.