La historia de ‘rigo’, el perrito rescatado que no aguantó el abandono

Durante los recorridos de la campaña social Navegando al Corazón de la Orinoquía, que durante 15 días y con apoyo de la Armada y empresas privadas recorrerán nueve poblaciones de difícil acceso, los voluntarios del programa encontraron a ‘rigo’, un perrito abandonado que pese a los intentos de salvarlo, murió producto de la anemia y la deshidratación.



Miembros de la fundación Doctora Clown, que hacen parte de los mas de 100 profesionales que componen la misión social, encontraron a ‘rigo’ en Puerto Carreño. Al verlo tan mal, convulsionando, lo llevaron al veterinario del pueblo quien no pudo hacer mucho para salvarlo.

‘Rigo’ presentaba hemoparásitos, se encontraba muy deshidratado, “y no hay medicamentos en la zona, no pudimos salvarle la vida” dijo el especialista que lo trató.

“La vida se respeta sin importar la raza o qué tipo de ser eres. Los animales no tienen la facilidad de comunicarse y es nuestro deber atenderlos”, dijo Juan Piñeros ‘Capitán’ de la Fundación Doctora Clown.



En medio de todo, dijeron, “fue muy lindo porque a través de rigo aprendimos que la labor social no es sólo con los humanos sino con todos los seres. Hoy gracias a rigo lo entendimos y pudimos atender a muchos mas animales acá en la zona”.

