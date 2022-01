En el 2021 murieron en Colombia 7.270 personas en accidentes de tránsito, según lo acaba de revelar en su balance anual el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, constituyéndose así en el peor de los últimos tres años, superando al 2020 con 5.458 fallecidos y 2019 con 6.633.



(Le puede interesar: Iván Duque entregó en La Guajira el parque eólico más grande del país)

De los fallecidos el año pasado, 4.312 eran motociclistas, 1.566 peatones, 852 usuarios de vehículos y 471 ciclistas. La cifra no es solamente preocupante, sino que deja mal paradas a las autoridades y el Gobierno Nacional, que el año pasado se comprometió con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas a “reducir en un 50 % las muertes y lesiones causadas por siniestros viales para el año 2030”.



(No deje de leer: Los movimientos políticos de la semana: así van quedando las coaliciones)



“Desde el Gobierno Nacional continuaremos trabajando para salvaguardar la vida de los colombianos en las vías. Nuestro llamado es a la prevención, a respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito a no manejar bajo los efectos del alcohol y a actuar de manera responsable con los demás”, aseguró el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lotta.



(Lea además: Así fue el rescate de la colombiana secuestrada en México por un exconvicto)



Según el informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de acuerdo con la matriz de colisiones, del total de motociclistas fallecidos, el 22 por ciento (970) chocaron con un objeto fijo, “lo que puede atribuirse, entre otras variables, a fallas al momento de maniobrar este tipo de vehículo”.



El 39 por ciento (615) de los peatones murió por una causa asociada a un motociclista, mientras que el 27 por ciento (98) de los ciclistas falleció al colisionar contra un vehículo de transporte individual.



(También lea: Medio hermano de Mauricio Leal sería otro heredero de sus bienes)



El informe señala, además, que, durante el 2021, 599 motociclistas perdieron la vida por exceso de velocidad, una de las tres principales causas de siniestros viales en Colombia, junto al irrespeto a las señales de tránsito y la conducción bajo los efectos del alcohol.