Juez: 'responderé por accidente en el que murieron dos estudiantes'

El juez promiscuo de San Martín, David José Rebollo Torres, afirmó que responderá por el accidente de tránsito del fin de semana que protagonizó en la vía que de Acacías conduce a Villavicencio, cuando la camioneta que conducía arrolló a cuatro motociclistas, dejando como resultado la muerte de dos estudiantes y heridas a otras tres personas.

El accidente ocurrió el pasado viernes en la noche, en el kilómetro 62+700, cuando la camioneta Toyota Fortuner de placas KGD-801, conducida por el juez, hizo un sobrepaso “en una parte donde está permitido, pero lamentablemente muy oscura”, admitió el juez Rebolledo Torres, en declaraciones entregadas al periodista del medio informativo virtual James Informa.



El vehículo procedente de Acacías chocó de frente contra las motocicletas de placas YPZ40C, SXX17B, AVD91 y TSZ42C que venían en sentido contrario y según la hipótesis por parte de los peritos judiciales “hubo un exceso de velocidad por parte del conductor del vehículo”, hecho que finalmente determinará un juez con las evidencias del caso, informó la Policía Metropolitana de Villavicencio.



En el accidente fallecieron Tania Alejandra Cantillo, de 22 años, estudiante de derecho de la Universidad Santo Tomás, y Luz Karin Loza Castellanos, de 22 años, estudiante del SENA, y resultaron lesionados Yuli Liliana Martínez, de 30 años; Ingrid Carolina Garavito Daza, de 30 años, y Jorge Luis Peña Ramírez, de 27 años.



Yuli Liliana presentó fracturas de fémur izquierdo y de cadera, trauma abdominal, múltiples laceraciones y trauma cráneo encefálico; Ingrid Carolina, conductora de la motocicleta de placa YPZ-40C Lumax 110, color negra, tuvo trauma de miembro superior izquierdo, y Jorge Luis, de 27 años, que es oriundo de Bogotá y conducía la motocicleta de placas AVD-91, marca AKT color azul, presentó laceraciones en una pierna, edema y escoriación.



El juez Rebollo Torres lamentó el resultado del accidente y señaló que “Jamás hubiera querido estar en una situación como esta, siento el dolor de la pérdida de estas vidas y no imagino la pérdida para estas familias”.



Señaló que “el accidente fue algo súbito y rápido, y aclaró que “no estaba bajo la influencia del alcohol” y una vez ocurrió el accidente se bajó a expresarlo ante quienes allí se encontraban y luego uniformados de la Policía lo trasladaron hasta el centro de salud de la ESE de la Esperanza, en Villavicencio, donde “me puse a la disposición de un médico que hizo la prueba que dio como resultado negativo” para alcohol, afirmó.



Agregó “que no me quiero eximir de responsabilidad porque voy a responder ante lo que me toque responder de la justicia porque debo dar ejemplo, soy un impartidor de justicia”, en declaraciones entregadas al medio de comunicación virtual en la sede de la Unidad de Reacción Inmediata en Villavicencio.



Fuentes de la Fiscalía explicaron que en las próximas horas el juez Rebollo Torres será llamado a audiencia de imputación de cargos por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales. El funcionario no fue privado de la libertad preventivamente porque esos delitos no suman más de 32 meses de prisión, aunando a que no hubo agravantes como estado de embriaguez y tampoco huyó.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1