Un bebé de 8 meses cayó del séptimo piso de un edificio residencial ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico. El pequeño habría caído al vacío tras apoyarse en una rejilla del balcón de la vivienda, la cual se reventó.

Tras caer desde aproximadamente 20 metros de altura sobre un espacio cubierto con césped y asfalto, el menor fue trasladado inmediatamente a un centro médico pasa ser evaluado, sin embargo, los galenos quedaron sorprendidos al no hallarle ninguna lesión.



Jairo Quiroz, director de la Clínica Reina Catalina, en Barranquilla, aseguró en una entrevista con Noticias Caracol que el bebé está bien y aparentemente salió ileso del accidente.



"No se correlaciona una caída del séptimo piso a lo que presenta el niño. El niño está bien. [...] Fue valorado por cirugía pediátrica, el cual no encuentra absolutamente nada, neurocirugía y ortopedista infantil tampoco. Encuentran una fracturita lineal solamente", explicó Quiroz en dicha entrevista.



Por su parte, la madre del bebé aseguró al mismo medio de comunicación que su hijo "volvió a nacer". "Esto es un milagro, el padre de él y yo estamos dándole la gloria a Dios", añadió.



La administración del conjunto residencial de Soledad, Atlántico, donde se registró este caso, aseguró que realizará los mantenimientos correspondientes para evitar accidentes como el ocurrido con este bebé.