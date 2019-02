Zozobra entre los habitantes de Caucasia por panfletos y homicidios

El municipio de Caucasia, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, vivió un fin de semana en medio del miedo y la zozobra. Hasta el momento, las fuentes gubernamentales y de Policía confirmaron dos homicidios, ambos cometidos en el casco urbano.

Este hecho, se suma a la aparición de un panfleto firmado que se propagó por internet, donde se anunciaba la inminencia de un paro armado y se ordenaba cerrar los establecimientos comerciales. La comunicación aparecía firmada por el Eln, lo que infundió miedo en la zona.



Mientras las autoridades afirman que el pueblo hoy amaneció en normalidad, algunos habitantes del sector, que prefirieron no dar su nombre por motivos de seguridad, señalaron que este lunes el pueblo amaneció con poco movimiento.



Sobre los homicidios, el coronel Daniel Mazo Cardona, comandante de Policía de Caucasia, explicó que las primeras hipótesis que manejan los investigadores es que estos habrían sido ejecutados por grupos armados organizados, dado la forma en que fueron cometidos.

"Aquí en Caucasia ha estado delinquiendo la estructura Virgilio Peralta, más conocida como los 'Caparrapos'. Ellos comenzaron una confrontación con varias estructuras del clan del Golfo, principalmente para ganar territorio y economías ilegales. Ambas estructuras se están disputando toda esta zona, conformada por los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia", explicó el coronel Manzano Cardona.



El primer homicidio del fin de semana ocurrió el sábado en el barrio Pueblo Nuevo, hacia las 8:15 p. m., cuando un señor identificado como Juan Carlos Perchén, quien se dedicaba a la reparación de aires acondicionados, estaba en una peluquería y recibió cinco impactos de bala. El segundo ocurrió ese mismo día hacia las 9:30 p. m., en el barrio Villa Arabia II, cuando un hombre, identificado como Leider Emilio Molina, recibió también cinco impactos de bala mientras montaba en una moto.

Según informó la Policía, en el último homicidio se cree que el hombre habría sido confundido, ya que en la población era conocido por ser trabajador y fiel creyente en Dios. Sobre el segundo, aún no hay información que lo vincule a algún grupo armado con presencia en la zona.



Algunos habitantes del municipio señalaron que se habría cometido un tercer homicidio, pero funcionarios de la administración municipal y la Policía no pudieron confirmarlo.



“Luego de los análisis de seguridad por parte de los organismos del Estado se determinó que esos panfletos no eran del Eln. A pesar de que las autoridades no han establecido las causas de los homicidios, considero que no están relacionados con los panfletos, corresponden más a la forma en que operan grupos como el clan del Golfo y los 'Caparrapos”, explicó Fabio Montes, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Caucasia.



Esta hipótesis fue confirmada por el comandante Mazo Cardona, quien no obstante señaló que aún falta información para esclarecer los hechos, ya que la mayoría de los habitantes del municipio prefieren no colaborar con las autoridades policiales.



El municipio de Caucasia hace parte de una de las subregiones de Antioquia más críticas en materia de seguridad y derechos humanos. Después de la dejación de armas de las Farc, los grupos armados de la zona se disputan las rentas criminales, principalmente producto de la minería ilegal y los cultivos ilícitos.



En esta materia, según datos del último reporte de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas, la subregión Bolivar-Bajo Cauca registró más de 24.440 hectáreas de cultivos ilícitos, 9.023 más que en 2016.



El panfleto de este fin de semana, se suma a otros que vienen circulando en la región desde finales de 2018, especialmente en los municipios de Cáceres y El Bagre, algunos de ellos firmados por parte de grupos como los ‘Caparrapos’. Según informó la Séptima División del Ejército Nacional, en esta subregión, han capturado a 43 integrantes de diferentes grupos armados.



