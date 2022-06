La influenciadora Yina Calderón, famosa por su participación el programa de televisión 'Protagonistas de Nuestra Tele' y por sus videos en redes sociales, denunció que fue víctima de un robo a mano armada cuando se detuvo en un semáforo de Medellín.

Según narró su madre en redes sociales, Yina estaba en Medellín por cuestiones de trabajo este miércoles. Iba en un carro con dos amigos y se detuvo en un semáforo. en ese momento, fue abordada por sujetos armados que le quitaron su celular, su billetera, sus documentos y joyas que llevaban sus acompañantes.



La madre explicó lo sucedido en sus redes sociales y alertó a sus seguidores para que reporten en caso de que alguien les escriba o llame desde el celular de su hija.



"Les voy a pedir el favor de que si les llegan a escribir del número de Yina o de sus páginas pidiendo plata o cualquier cosa, esa no es Yina, porque ella no tiene nada en este momento, le robaron su celular y todas sus cosas", dijo la señora.



También, precisó que el atraco ocurrió en el sector de Las Palmas y los asaltantes eran tres hombres.



"Yina está muy asustada, pero afortunadamente no pasó nada más grave. Eso allá está muy peligroso, yo pensé que en Medellín no pasaba eso, pero vea", concluyó Merly.

