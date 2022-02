Yéferson Cossio, quien es uno de los influenciadores colombianos más reconocidos, y que más factura dinero, según él, volvió a protagonizar una escena que llamó la atención de sus seguidores.



Esta semana, el influenciador antioqueño contó a través de sus historias de la red social Instagram que encontró un método para distraer a sus seguidores cuando sale a algún sitio.



El paisa aseguró que casi no sale a lugares públicos porque le piden muchas fotos. Y, aunque lo hace por amor a sus seguidores, contó, esto puede quitarle mucho tiempo en algunas oportunidades. Pero ahora tiene una solución para ahorrar tiempo y, tal vez, poder salir un poco más.



"No soy capaz de decir que no o de ignorar alguien que me pida una foto. Estoy muy agradecido, así que no me importa ni que me coja la tarde, ni hacer esperar a la gente con la que estoy y quedar como un grosero… pero hoy descubrí algo", aseveró.



Cossio narró en redes que esta semana se encontró con unos amigos en un bar de El Poblado, en Medellín, y se llevó un bolso lleno de dinero en efectivo y cuando empezaron a acercarse muchas personas a saludarlo y a pedirle una foto, decidió comenzar a lanzar los billetes.



“A todos, uno por uno les di, pero llegaba más gente… Cuando lo del fajo de dinero fue que me ignoraron… Yo creía que me quería de verdad”, complementó el influenciador.



