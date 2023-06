Una de las lujosas camionetas que hacen parte de la colección de vehículos que tiene el influenciador paisa Yeferson Cossio, se vio involucrada en un accidente en Envigado, en la mañana de este sábado.

La camioneta marca Cadilac venía bajando por una calle aledaña a la Loma del Escobero en Envigado, cuando habría invadido el carril contrario y se chocó de frente con el vehículo que iba subiendo.



Según un testigo, el automóvil que se chocó con la camioneta del influenciador, fue llevado en grúa por la gravedad de los golpes.



El reporte de las autoridades da cuenta que el conductor no se trataba de Yeferson Cossio y que iba con una mujer, los cuales se fueron por sus propios medios.



La camioneta del influencer se accidentó en un sector residencial. Foto: Cortesía.

La camioneta es una Cadilac escalade, que según describe el propio influenciador, en sus redes sociales, se trata de una camioneta de lujo blindada que incluye siete puestos y es en tono mate. "En Estados Unidos está en 192.000 dólares pero acá me costó 1.300 millones, no logró recordar", dijo en uno de sus videos.



El influenciador reveló dónde se encontraba en el momento del accidente y quién era la persona que iba manejando la camioneta.



"Yo no provoqué nada, yo no estaba en el vehículo, no se sabe de quién es la culpa, toca revisar las cámaras pues ambos carros estaban fuera del carril y más importante es que no hay lesionados", dijo en una historia de su Instagram.



Cossio indicó que era su conductor quien estaba manejando la camioneta mientras que él se encontraba en el odontólogo.



"Yo sé que soy figura pública y por eso debo soportar que vivan hablando mierda de mí pero con esta se están pasando con las calumnias ya. Voy a tomar el consejo de mi firma de abogados y voy a demandar a todo el que siga intentando dañar mi nombre y disque yo causé el accidente", indicó.



