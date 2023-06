Sobre las 10:30 de la mañana, los residentes de la Loma del Escobero en Envigado, Antioquia, escucharon un fuerte golpe. ​

El golpe fue producto se un accidente de tránsito entre una lujosa camioneta y un automóvil.



Al parecer, la camioneta venía bajando por una calle aledaña a la Loma del Escobero en Envigado, cuando habría invadido el carril contrario y se chocó de frente con el vehículo que iba subiendo.



La camioneta del influencer se accidentó en un sector residencial. Foto: Cortesía.

Según un testigo, el automóvil que se chocó con la camioneta del influenciador, fue llevado en grúa por la gravedad de los golpes.



La camioneta hace parte de la lujosa colección de carros del influenciador paisa, Yeferson Cossio.



El reporte de las autoridades da cuenta que el conductor no se trataba de Yeferson Cossio y que iba con una mujer los cuales se fueron por sus propios medios.



La camioneta es una Cadilac escale, que según describe el propio influenciador, en sus redes sociales, se trata de una camioneta de lujo blindada que incluye siete puestos y es en tono mate. " En Estados Unidos está en 192.000 dólares pero acá me costó 1.300 millones, no logró recordar", dijo en uno de sus videos.



El vehículo cuenta con cámaras en tiempo real que pueden verse en todos los ángulos.



