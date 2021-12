Han pasado 149 días desde que la vida de Yecenia Morales se apagó cuando la joven de 25 años de edad cayó de un puente en el que iba hacer una práctica de bungee jumping, el pasado 18 de julio.



El recuerdo de ella está latente en su hermano, Andrés Morales, quien aún clama por justicia y pide que se esclarezcan los motivos reales de la muerte, que actualmente son un misterio, a pesar de varias hipótesis.



“Hasta la fecha, la Sijin no dice nada, la fiscal menos”, comenta con indignación.



La empresa Sky Bungee Jumping, encargada de organizar los saltos desde un viaducto antiguo del Ferrocarril de Antioquia, ubicado entre Amagá y Fredonia, en el suroeste del departamento, había publicado un comunicado al respecto el pasado 23 de julio. Allí comentaron que ya habían establecido contacto con la familia de Yecenia y que “nos pusimos a disposición para acompañarlos en las gestiones que sean necesarias”.



En dicho comunicado informaron que, además tenían contratada una póliza de seguros y que querían acompañar a la familia "en el trámite de su reclamación".



Sin embargo, hasta ahora ni Sky Bungee Jumping ni Magenta Seguros han respondido, como lo cuenta Andrés: “no responden correo, no dicen nada, callados absolutamente”.

Este es el puente desde donde cayó la joven. Foto: Sky Bungee Jumping

Este diario intentó contactar a la empresa encargada de esta práctica de deporte extremo, pero no tuvo respuesta. Incluso ya no aparece el comunicado publicado que estaba en su cuenta oficial de Instagram y lo más reciente que hay en esta red social es un video de un joven tirándose en bungee desde el mismo viaducto en donde murió Yecenia, publicado el 2 de julio. Allí se anunciaba que se iban hacer saltos para los interesados los días domingo 18 julio, 1 agosto y 15 agosto de este 2021.



Sky Bungee Jumping ya tenía sus cuestionamientos porque el alcalde del municipio de Fredonia, Gustavo Guzmán, había dicho que no tenía permiso para operar en este sector. Incluso este diario también consultó la vigencia de la empresa y encontró que esta estaba registrada en el municipio de Jardín, también en el suroeste antioqueño, sin embargo, había cancelado su matrícula ante la Cámara de Comercio de Medellín el 26 enero de 2018, por lo que se presume que actúa bajo la informalidad.



De otro lado, en la página de Facebook, Colombia es magia, que manejaba también esta misma empresa, no se volvió a publicar nada. Lo último fue el pasado 12 de junio, anunciando saltos en bungee desde el mismo viaducto para el lunes festivo siguiente, 14 de junio.



Ante tanto silencio y las respuestas nulas, la familia Morales busca justicia. “Estamos para tomar acciones legales, pero apenas estamos haciendo los pinitos porque realmente mis papás están en un proceso psicológico. Yo soy el encargado por el momento de hacerlo todo pero me he encontrado con una barrera impresionante. Uno no sabe ni qué hacer”, agrega Andrés.



Por su parte, la Fiscalía se limitó a responder que, en caso de que se compruebe que fue un accidente "se trataría de un homicidio culposo". No dijeron más, ni siquiera si avanzan o no en las investigaciones por este caso.

¿Cómo murió?

El domingo 18 de julio Yecenia viajó desde Medellín con su novio para tener una cita con la adrenalina y cumplir el sueño de lanzarse de un puente con un arnés. Al llegar al lugar, al viaducto, a una hora y media desde Medellín, les tocó esperar por la gran cantidad de personas inscritas para lanzarse desde allí. Ella era la número 90 para lanzarse.



“Ella se acercó al sitio de lanzamiento y tenía elementos ya puestos y, de un momento a otro, se lanza. El novio me dice que ellos escucharon algo, no sabemos en este caso si fue una orden, si los instructores usan una palabra clave. Él escuchó esto y ella también y se tira”, narra Andrés.



Su hermana no tenía todos los elementos necesarios para que se lanzara aún, entre ellos la cuerda elástica.



Yecenia cayó al vacío del puente que tiene una extensión de 81 metros y una profundidad de 61 metros. Su caída quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales y que luego fue noticia nacional, incluso en América Latina.



Según el parte médico, murió mientras caía, al parecer por un paro cardíaco, es decir que su deceso no fue por el fuerte golpe.



La familia y el novio creen que hubo mala logística y error de la empresa, pero Sky Bungee Jumping tiene otra versión que contó en el mismo comunicado en el que anunció el acompañamiento del caso.



“No es cierto que la joven de 25 años haya saltado por la confusión de una orden de saltar que habría sido impartida a su novio. En el momento del accidente nadie estaba saltando, ni su novio ni otra persona” y agregó que “en el video, que se ha hecho viral, se muestra el salto de Yecenia, pero también muestra que la persona que había saltado antes apenas estaba siendo recuperada. Esto es relevante porque indica que no hubo confusión con otro salto u otra persona”.



Eso es todo lo que sabe por ahora, las dos versiones siguen vigentes mientras aún hay silencio sobre el avance de las investigaciones del caso de la muerte de la joven abogada.



Mientras busca justicia, Andrés avanza con sus labores diarias en medio del dolor y aún mantiene contacto con el novio de Yecenia, quien la acompañaba ese domingo para tirarse juntos de ese puente del suroeste antioqueño.



“El hombre está tratando de rehacer su vida, hace poco realmente comenzó a tener su vida social. El hombre sí está muy mal, muy llevado, hasta hace poco comenzamos hablar del tema porque es un tema casi que vetado, no podíamos ni siquiera debatirlo y ahora sí hemos podido hablar de pronto cosas. Así quedó el asunto y el hombre se ha vuelto un poco más receptivo, que eso es lo importante”, dice.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

