La 'app' para alquilar autos que inicia su prueba piloto en Medellín

A la capital antioqueña llegó un nuevo modelo de transporte llamado Wyls, un emprendimiento de base tecnológica que ofrece un servicio de alquiler de vehículos.

Esta fue creada por tres socios colombianos que han trabajado durante más de 20 años en temas de tecnología: los bogotanos Felipe Chávez y Hernando Silva, y el manizaleño Lucas Cardona.



En una ciudad donde el parque automotor pasó de 830.000 vehículos en el 2009 a tener casi 1,7 millones en el 2019, Wyls se propone como un medio alternativo de movilidad.

La ciudad ha consolidado durante los últimos años un sólido ecosistema de innovación, casos como la cuarta revolución y la economía naranja la han convertido en un centro de tecnología y de desarrollo de industrias, por ello, no es de extrañarse que los desarrolladores de Wyls hayan escogido a la ciudad para hacer su lanzamiento.Así lo considera también Carlos Cadena, secretario de Movilidad de la ciudad quien, además, expresa que comparado con el de ciudades como Bogotá, “el tráfico de Medellín es significativamente menos congestionado” y gracias al mencionado ecosistema de innovación se facilita la llegada de este tipo de iniciativas.

Wyls está diseñada para personas que se quieran desplazar en ciudades que tienen alto tráfico vehicular, en las que, más o menos, la velocidad promedio es de 15 kilómetros

Felipe Chávez, uno de sus fundadores, manifiesta que lo que buscan con la aplicación es que sea una solución a la mediana movilidad -la que va de 5 kilómetros en adelante- de las principales ciudades del mundo, esos lugares donde la mediana movilidad se vuelve una necesidad que no atiende el servicio de transporte de la ciudad o el transporte masivo.



“Wyls está diseñada para personas que se quieran desplazar en ciudades que tienen alto tráfico vehicular, en las que, más o menos, la velocidad promedio es de 15 kilómetros”, agrega.



También llega como una alternativa a las conocidas scooters o patinetas eléctricas, ofrecidas por aplicaciones como Lime o Grin -esta última integrada con Rappi- que ofrece soluciones, en este caso, a la micromovilidad (distancias cortas).

Modo de funcionamiento

Durante la primera etapa, la de lanzamiento, se harán unas pruebas selectivas con usuarios a través de Rappi, aplicación que integra sus servicios de Wyls en sus ofertas.



Quienes sean escogidos para hacer la prueba deberán abrir la aplicación de logo naranja y buscar el ícono de Wyls, luego dirigirse a uno de los parqueaderos determinados donde se encuentran los vehículos que son grises y se reconocen por tener el logo azul de Wyls en su puerta.



Posteriormente, deberá escanear el número de la placa, desbloquear el carro, verificar las condiciones en las que se encuentra y así podrá comenzar a navegar por la ciudad.

El viaje debe finalizar también en los parqueaderos autorizados de la aplicación, se debe bloquear de nuevo el carro y así termina el proceso del recorrido.



Inicialmente, el precio de arranque o de desbloqueo del vehículo será de 6.000 pesos, por minuto el usuario pagará 500 pesos.y las tarifas no son dinámicas, es decir, no incrementa el valor cuando hay mayor demanda.



Chávez explica que una de las ventajas es que el usuario no pagará por la gasolina y es lo que también lo hace diferente a un renting tradicional, donde piden un depósito, cédula y se debe esperar autorización. En cambio aquí simplemente se ingresa, al inicio verifican la licencia de conducción con el número de cédula y se confirma la tarifa de arranque.



“Nosotros nos hemos concentrado en que la experiencia sea demasiado sencilla para los usuarios, porque no nos estamos inventando un renting (alquiler), sino que estamos, de algún modo, reinventando el modelo de mediana movilidad de las ciudades a través de lo que coincidimos como Wyls”, indica Chávez.

No nos estamos inventando un renting (alquiler), sino que estamos, de algún modo, reinventando el modelo de mediana movilidad de las ciudades

Para Cadena, la entrada de este tipo de aplicaciones se traduce en “nuevas opciones de movilidad para los ciudadanos que requieran este tipo de transporte por las características de sus recorridos y, dependiendo de la tecnología del vehículo, también puede tener impactos positivos en cuanto a emisiones”.



De acuerdo con el bogotano de 34 años, junto con los socios identificaron una necesidad en temas de experiencia de usuarios que no han visto en el mundo y lo que buscan es que la experiencia sea igual que una patineta, “al final lo único es que nosotros sí tenemos parqueaderos autorizados, donde cualquiera puede desbloquear un Wyls y volverlo a parquear en un lugar autorizado”, dice.



Por ahora, la aplicación cuenta con cuatro sitios autorizados para el estacionamiento de los autos: aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro; Envigado, El Poblado y el centro de Medellín.



Aunque el lanzamiento de la aplicación se da en medio de la coyuntura por Uber, empresa de movilidad compartida que anunció su salida del país a partir de la medianoche del primero de febrero del 2020, para los creadores de Wyls no deja de ser eso: un tema coyuntural coincidencial.



“Al final ni con intención ni nada, lo que estamos haciendo es dando una alternativa. Si Uber siguiera, igual nosotros lanzaríamos y entraríamos ahí, adicional a lo que es Uber hoy o a lo que son los taxis o incluso las patinetas”. afirma Chávez.



Por otro lado, en cuanto a su llegada a ciudades donde la movilidad es más compleja, como Bogotá, la entrada allí es un sueño a largo plazo. “El sueño en Bogotá es tener los carros siempre rodando del modo revolucionario que queremos lograr en las ciudades”, comenta Chávez.



Por ahora, el piloto fue lanzado este 21 de enero, en Medellín, la única ciudad donde está operando la aplicación en este periodo de prueba que irá hasta finales del mes y se espera que a inicios de febrero se amplíe la oferta a ciudades intermedias del país como Cali, Barranquilla y Pereira.



Los socios tienen proyectado terminar el 2020 con cerca de 250 vehículos y en 2021 poder internacionalizar su oferta llegando a Lima, Perú y, finalizando el año, a Ciudad de México.



ISABELLA MORALES

Para EL TIEMPO@ISAMQUICENO