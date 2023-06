El alcalde de Medellín, Daniel Quintero le preguntó al canal Win Sports, dueño de la transmisión de la final entre Millonarios y Atlético Nacional, que cuánto cobraba por dejar que se transmite el partido en varias pantallas gigantes en el barrio Provenza.



"Señores @WinSportsTV ¿cuánto me cobran para poner pantallas gigantes de la final en la 68, Provenza, Parque Lleras y Plaza Botero? ¿y por qué tan caro?", trinó Quintero.

Horas más tarde del primero trino, el alcalde confirmó que se le otorgó el permiso.



"Betplay, Latina Estereo y la Corporación Parque Lleras se unen con tres Pantallas Gigantes para ver la final en el Lleras", dijo el alcalde en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, finalmente el mandatario comunicó que el canal no le había dejado poner las pantallas gigantes.



"Los directivos de @WinSportsTV del grupo Ardila Lule (dueños de Postobón) han prohibido la transmisión de la final en las pantallas gigantes que había donado BetPlay. Desde la Alcaldía de Medellín los invitamos a reflexionar y a lograr un acuerdo que beneficie a la ciudad", escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.



Por su parte el canal Win publicó un comunicado oficial donde deja claro que no ha dado autorización para ninguna retransmisión ni a alcaldías, ni a medios, ni privados.



En el último trino que publicó el alcalde Daniel Quintero sobre esta polémica le 'sacó los trapitos al sol' sobre el pago de la seguridad en el estadio.



"Esto es increíble porque cuando se trata por ejemplo de prestar la seguridad en el estadio que lo deberían prestar ellos porque así lo dice el código de Policía, nos dicen: no, no, no, este es un evento de interés público y entonces administración ponga usted los policías. Cuando se trata del precio de los estadios, nos dicen que no les cobremos tanto", dice el alcalde Daniel Quintero.



El mandatario sentenció cómo será la seguridad y quién deberá costearla de ahora en adelante cuando se jueguen partidos en el Atanasio Girardot.



"Ahora, como son ellos los que dicen que esto es un evento de interés privado entonces de ahora en adelante acatando el Código de Policía ellos deben poner toda la seguridad, la policía la tendremos afuera pero adentro, los 900 policías que nos toca poner dentro del estadio los tendrán que pagar ellos con vigilancia privada", dijo el mandatario.



Mensaje a directivos de Win Sports https://t.co/wY1AfV0PlE pic.twitter.com/GTF2T5kBBI — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 23, 2023

