Voy a tener una oposición constructiva: Juan Carlos Upegui concejal electo de Medellín

Juan Carlos Upegui —quien ejerció como el primer secretario de la No-Violencia de Medellín— llegará al Concejo distrital el próximo 1 de enero tras aceptar la curul a la que tenía derecho por el estatuto de oposición.



El ex candidato del partido Independientes a la Alcaldía de Medellín ocupó la segunda posición, con 95.883 votos, por detrás de Federico Gutiérrez en las elecciones locales, quien arrasó en las urnas con una destacada votación.

Ahora, desde el Concejo, Upegui asumirá el liderazgo de una oposición mermada —con tres o cuatro voces disonantes— que se encargará de hacer contrapeso a la administración de Gutiérrez.



En diálogo con EL TIEMPO, Upegui habló del rol que asumirá en la corporación, el análisis que hizo de los resultados de las elecciones del pasado 29 de octubre y el futuro de su partido en los próximos comicios.

Juan Carlos Upegui Foto: Cortesía Campaña Juan Carlos Upegui

¿Qué reflexión hace sobre los resultados después de dos semanas de las elecciones?

El país vivió unas elecciones regionales que hay que saber analizar. En Medellín y en Antioquia, particularmente, los resultados fueron adversos para los sectores alternativos e independientes. Hubo una votación que respaldó mayoritariamente las candidaturas de Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez. Nosotros asumimos esos resultados y en ese sentido vamos a liderar bajo el estatuto de la oposición una agenda que cuide las causas que nos han movilizado.

¿Por qué cree que estos resultados les fueron adversos? ¿Hay alguna autocrítica de lo que fueron estos cuatro años de gobierno?

Yo lo que veo es que hay una votación muy similar a la que obtuvo Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales. Siento que también hay un desgaste de gobernar, que durante estos cuatro años generó un efecto en la ciudadanía. Hemos visto que diferentes liderazgos que se construyeron se dedicaron a generar ataques que terminaron surtiendo efecto durante los últimos cuatro años y hay que saber escuchar con humildad los resultados. Sabemos que Medellín es una ciudad que está cada vez más vigilante de lo que puede hacer la administración pública. Me parece positivo porque sabemos que los procesos de veedurías que han venido conformándose van a ser muy importantes de cara al control político que debe realizarse durante los próximos cuatro años.



¿Cuál fue el mensaje que le dejó Daniel Quintero tras la elección?

Somos un movimiento muy unido. Con Esteban Restrepo, con el director del partido Eli Schneider y con Daniel (Quintero) estuvimos analizando los resultados en Medellín y Antioquia. Hicimos una evaluación y seguiremos construyendo el partido de cara al futuro, porque sabemos que Antioquia y en general Colombia tienen efectos pendulares dentro de los ejercicios políticos.

Daniel Quintero el día que renunció a la alcaldía de Medellín se reunión con su candidato Juan Carlos Upequi Foto: JAIVER NIETO ÁLVAREZ

¿Cuál es el futuro del partido Independientes?

Independientes, como movimiento emergente, obtuvo unos resultados interesantes en diferentes lugares del país. Tengo entendido que se ganaron más de 10 alcaldías, que hay una votación que puede estar por encima de los dos millones de votos. Me parece que eso es interesante de cara a la configuración de un proyecto nacional que en suma es el objetivo de Independientes. Tenemos que analizar cómo se está configurando el mapa político del país, porque es importante entender qué va a ocurrir de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia.

¿Qué podríamos esperar del partido en las próximas elecciones?



El movimiento ha tenido una vocación nacional desde el comienzo. Nosotros hemos buscado estar dentro de la agenda de país que se está construyendo alrededor de diferentes temas. Lo que sigue durante los próximos meses es la configuración de los diferentes cuadros regionales y municipales para que podamos empezar a establecer agendas y trabajar con las diferentes candidaturas que resultaron electas.

¿El partido tendría una lista propia para el Congreso?

Estoy convencido de que el movimiento va a ir creciendo y en la medida en la que vaya creciendo, se van a ir configurando los diferentes liderazgos que pueden tener aspiraciones para representar el partido dentro del legislativo. Es algo fundamental para nosotros poder tener una participación en el Congreso de la República.

Le cambio de tema, ¿cómo tomó la decisión de aceptar la curul por el estatuto de oposición?

Yo siento que hay proyectos que necesitan ser defendidos y, sobre todo, visiones que necesitan ser defendidas, porque nuestra ciudad ha tenido un avance muy interesante, por ejemplo, en la generación de empleo, que le ha apostado a la matrícula cero, que ha reducido los homicidios. Yo estoy convencido de que proyectos, por ejemplo, como los metrocables que están planteados en el Plan de Desarrollo Nacional son fundamentales para la ciudad. Entendiendo que se necesita una voz que pueda defender estas iniciativas y libertades queremos desde el Concejo distrital defender esta agenda y hacer un control político riguroso de la administración de Federico Gutiérrez.



El concejo de Medellín instaló periodo de sesiones extraordinarias este 19 de septiembre de 2023. Foto: Concejo de Medellín

Usted dice que hay unas visiones que requieren ser defendidas. ¿Qué tipo de concejal podríamos esperar de usted? ¿Qué tipo de rol tendrá?

Analizando la configuración del Concejo y entendiendo que de entrada la administración va a tener mayorías, mi voz se va a conectar con los sectores ciudadanos, sociales y comunitarios. Voy a tener una oposición constructiva, vamos a defender los intereses de Medellín. Yo creo en la argumentación y el diálogo. Voy a plantear unos debates alrededor del tema fundamentales. También hay que entender cuál es la agenda que va a plantar la administración y, según eso, tener una posición de evaluación crítica, siempre pensando que lo prioritario es que le vaya bien a Medellín. Nosotros no queremos hacer lo que muchas veces hemos visto desde ciertos sectores políticos que asumen la oposición como obstaculizar el desarrollo de la ciudad o hablar mal de la ciudad. Yo estoy convencido de que aquí tenemos que priorizar el desarrollo de oportunidades y la creación de valor público, porque para eso hemos sido elegidos y ese es el objetivo de la representación popular.

¿Usted buscará la manera de que el gobierno de Federico Gutiérrez incluya proyectos como los cinco metrocables en el Plan de Desarrollo?

El Plan de Desarrollo se presenta al Concejo y en las discusiones se establecen diálogos. Obviamente, sí estoy convencido de que la propuesta de los metrocables debe ser incluida y así lo buscaremos. En caso de que no sea incluida —porque de entrada me parecería un error que unos proyectos que están en el Plan Nacional de Desarrollo, Medellín no los tenga en cuenta por temas políticos o por otros intereses— yo haré las alertas para que la ciudadanía pueda reclamarle al Concejo su inclusión. Tenemos que ver cuál es la posición de Federico frente a los computadores futuros, muchos jóvenes están esperando que el programa pueda seguirse desarrollando. En general, vamos a estar muy atentos a los diferentes temas, entender las preocupaciones de la ciudadanía en temas de seguridad, por ejemplo.

¿Cuando se imagina en el recinto del Concejo siente un panorama muy solitario?

Nosotros tenemos unas visiones que van a ser defendidas con argumentos y sabemos que la ciudadanía en Medellín premia la coherencia. Nosotros vamos a ser coherentes con lo que hemos defendido siempre y por eso vamos a estar defendiendo las causas que hemos defendido durante toda nuestra historia y trayectoria en lo público. Yo quiero desarrollar el trabajo que he desarrollado siempre y es la construcción de una propuesta que surge de la participación, de estar mucho en los territorios, estar en los barrios escuchando a la gente y también conectarme con la ciudadanía en redes sociales.

¿Ha hablado con algún otro concejal?

Yo no he hablado con ningún concejal, a excepción de Carlos Gutiérrez que fue elegido por el movimiento Independientes. Tendremos ya la oportunidad de sentarnos. Con todos voy a tener un diálogo respetuoso. Desde lo personal mis visiones siempre van a estar centradas en los argumentos y esperamos que la agenda que plantee la administración y el Concejo con las bancadas de gobierno esté enfocada en resolver los problemas de la ciudad.



Juan Carlos Upegui Foto: Cortesía Campaña Juan Carlos Upegui

¿Después de haber pasado la elección han podido determinar si hubo alguna irregularidad en la financiación de su campaña por parte de contratista o excontratista de la Alcaldía de Medellín?

Todo es falso y hace parte de los ataques de la campaña. Vemos un propósito de ciertos sectores para silenciar nuestros liderazgos. Dentro del marco legal y cumpliendo todos los requisitos, estamos haciendo el cierre financiero de la campaña para entregar las cuentas y que, con todo en regla, esperamos que sean aprobadas por los entes correspondientes.

Usted dijo que estaban revisando las personas que aportaron recursos. ¿Hubo alguna persona a la que le hayan tenido que devolver aportes?

Todo el proceso contable de una campaña está sometido a auditorías y a revisiones permanentes, es algo perfectamente normal. Las cuentas se cierran 30 días posteriores a la fecha de la elección. Hemos hecho todo bajo la normatividad y tenemos, por supuesto, toda la tranquilidad de que nuestras cuentas están construidas de la mejor manera y ciñéndonos a la ley.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Corresponsal de EL TIEMPO - Medellín

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28