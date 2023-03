El cese de operaciones de la aerolínea Viva Air no solo tiene afectados a los viajeros, los cuales están varados en diferentes aeropuertos del país esperando la manera de llegar a sus destinos.



Las agencias de viajes también padecen esta situación, no solo por lo que dejarán de vender por la decisión de la aerolínea, sino también por lo que ya vendieron.

Diana Vargas, gerente general de viajes La Corona mayorista de turismo, empresa de Medellín, contó las dificultades que han tenido por cuenta de esta situación.



"Estamos afectados 100 por ciento por todas las cancelaciones de Viva Air, por lo que hacemos un llamado al Gobierno Nacional y la Aeronáutica Civil para que continuemos con la aerolínea, ya que hay muchas familias en riesgo, tanto viajeros como empleados", dice Vargas.



Situación actual de los pasajeros de Viva Air en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, durante el segundo día de la suspensión de operaciones. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

Cuenta la directiva que, en promedio, la empresa maneja 1.500 sillas mensuales en paquetes turísticos con esta aerolínea, en su mayoría hacia San Andrés.



“Se han podido reacomodar algunos de los pasajeros que tenían vuelos nacionales, pero no ha sido posible hacerlo con pasajeros internacionales y tampoco con los que viajan para San Andrés. Tenemos más o menos 100 pasajeros que no han podido viajar”, expresó Vargas.



La afectación no es solo esa. La empresa indicó que tan solo para el mes de marzo tienen más de 500 millones de pesos en tiquetería que ya han sido pagados a la aerolínea, mientras que para los meses hasta octubre y noviembre han abonado el 50% y 30% respectivamente.



“Tenemos más de $1.500 millones consignados en la cuenta de Viva Air, plata que no tenemos nosotros, lo que es muy importante que el pasajero y el viajero sepa, porque si la aerolínea se acaba no tenemos cómo responder”, afirma la gerente.



Es por eso que tanto ella, como los más de 20 empleados que laboran en la compañía y cuyo empleo está en riesgo, así como el de 200 agencias pequeñas que colaboran con ellos, hacen un llamado a las autoridades para que la aerolínea no se acabe.



