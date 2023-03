En los planes viajeros de Carlos Núñez no estaba quedarse en Antioquia. El suelo paisa era tan solo una escala más para que este ciudadano venezolano llegara a su verdadero destino: Argentina, donde se encontraría con su hijo.



Sin embargo, lleva dos días en el aeropuerto José María Córdova y podría quedarse otros días más. Cuando intentaba abordar el vuelo de Viva Air, recibió la noticia que todas las operaciones de la compañía se habían cancelado.

Cansado, solo, sin paciencia y sin dinero, el adulto mayor hizo parte de los cientos de viajeros molestos que en la mañana de este martes 28 de febrero bloquearon el acceso a Salidas Internacionales del aeropuerto como protesta ante la falta de soluciones a su situación.



Sobre las 11 de la mañana les informaron que las aerolíneas Avianca, Latam y Satena apoyarían el traslado de los viajeros varados a los destinos que tuvieran en común, siempre y cuando hubiesen sillas disponibles.



Una solución tomada como paño de agua tibia, ya que no había cupo para este martes 28 de febrero y casi todos estaban copados para el día siguiente.



“La escala era Cúcuta-Medellín-Buenos Aires. Voy a ajustar tres días aquí porque nos tocará otra vez amanecer en el aeropuerto. Yo no tengo problema con eso, pero siempre y cuando nos solucionen y nos den la certeza de que vamos a salir de aquí”, contó el hombre, quien se quejó que nadie de la aerolínea ha salido a darles la cara.



Una situación similar vive Grecia Retamozo y un grupo de casi 100 peruanos que también están varados en el aeropuerto de Rionegro.



“Hay adultos mayores, personas con niños en brazo que están desesperados, personas como yo, que tenemos que regresar a trabajar y en Perú, después de dos o tres días sin ir a trabajar simplemente te botan del trabajo, por eso queremos regresar cuanto antes”, expresó la mujer.



La cónsul de Perú dialoga con los ciudadanos de ese país Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Contó la funcionaria que la visita fue para conocer las necesidades de esta población, que, además del no poder viajar, también estaba la alimentación y el alojamiento.



Desde el consulado les ofrecieron la opción de un transporte terrestre hacia el país inca, el cuál tomaría unos tres días, también la opción de pagarles la estadía por algunos días mientras encontraban forma de viajar o que reprogramaran su viaje para otra fecha, soluciones que no satisficieron a los molestos viajeros, que pedían un vuelo humanitario desde Perú.



“La opción terrestre es dura, pero es una opción inmediata para quienes quieran irse. Esperamos más adelante tener el censo completo de qué decisión toma cada viajero. Yo no les puedo prometer un vuelo humanitario porque esa decisión se toma en Lima y si se toma, no sé en cuánto tiempo sería”, expresó Nava.



La información que les dieron es que para Lima no hay vuelos disponibles para este martes 28 ni para el miércoles 29 en Latam.



A quienes sí les brindaron una solución más clara fue a quienes viajaban hacia México, pues les dieron la opción de viajar este miércoles 29 de febrero a las 8 a. m. en un vuelo de Avianca en la ruta Medellín-Bucaramanga-Bogotá-Ciudad de México.

Los aviones de Viva Air están parqueados en Rionegro Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Carlos Contreras, quien estaba en Medellín de vacaciones, indicó que decidió aceptar esta opción así estuviera llegando a su destino casi a la medianoche.



Para él y para su amigo, el paseo a Medellín se les convirtió en un martirio.



“Hemos gastado más de 10 millones de pesos en todo este proceso y el tiempo de más que hemos estado aquí. Sentimos que ha sido una estafa porque si iban a cerrar no debieron haber vendido más tiquetes, es un fraude”, dijo el hombre con molestia.



Sobre las 4 de la tarde, Airplan, que opera el aeropuerto José María Córdova, anunció que la zona que estaba bloqueada por los viajeros molestos había sido habilitada nuevamente.



Se espera que a medida que pase el tiempo se vaya despejando el terminal aéreo y las personas varadas puedan retornar a sus destinos.

4:00 p. m. | El acceso a Salidas Internacionales nuevamente está habilitado.



Considerando las novedades que tenemos en el Aeropuerto, les recordamos a todos nuestros pasajeros lo importante de llegar con anticipación a sus vuelos: 2 horas para nacionales y 3 para internacionales — José María Córdova (@AeropuertoMDE) February 28, 2023

ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín

