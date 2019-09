Los hechos violentos y de resistencia que marcaron la U. de Antioquia

Varios estamentos que han padecido el conflicto dentro de la Universidad de Antioquia emprenderán el camino para buscar que las reconozcan como sujetos de reparación colectiva.

Esta condición ya la tienen 21 organizaciones en Antioquia y en la ciudad, entidades como el Instituto Popular de Capacitación (el primero en el país) o la Mesa Lgbt de la Comuna 8, lo cual implica que el Estado acometa inversiones para tratar de resarcir el daño que sufrieron dentro de la confrontación armada que ha vivido el país.



Este martes 4 de septiembre, durante la presentación de la investigación ‘50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia’ –un relato cronológico con los 300 hechos más significativos en la historia de la U. de A.–, la secretaria de la Asociación de Profesores de la alma máter, Sara Fernández, indicó que, justamente los hechos relatados en esta indagación dan para sustentar por qué dicha universidad debe ser reparada.



Sin embargo, como las directivas no han emprendido ningún trámite, sí lo harán organizaciones como su gremio, la Asociación de Pensionados (Apenjudea), el sindicato de trabajadores –Sintraunicol– y algunos colectivos de estudiantes, con acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

“La Universidad de Córdoba y la Universidad del Atlántico fueron declaradas sujetos de reparación colectiva, pero con sorpresa vimos que la institucionalidad no hizo el proceso formal y sobre eso falta consenso interno”, se lamentó Fernández.



Al respecto, el rector de la U. de A., John Jairo Arboleda, dijo que, efectivamente, no está en los planes inmediatos de su administración trabajar por este tema.



“Lo que queremos es reconstruir la memoria para aprender, para que esta herramienta de la línea de tiempo que se entrega le sirva a la comunidad universitaria para construir su memoria y será cuando tengamos un diálogo profundo y amplio sobre el tema que se decidirá, pero inicialmente no tenemos ese propósito”, apuntó.

En la línea de tiempo de ‘50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia’ se destaca, por ejemplo, la detención de 650 estudiantes, el 20 de abril de 1971, los cuales fueron concentrados en el Coliseo Iván de Bedout durante una noche y hubo denuncias de malos tratos.



“Ese hecho nos sorprendió mucho, porque tantas personas detenidas en una batida es un número impensable”, comentó Patricia Nieto, directora del proyecto Hacemos Memoria.



También figura el asesinato de Fernando Barrientos (junio 8 de 1973), la muerte de una monja calcinada dentro de un carro en medio de una protesta (octubre 14 de 1981) y la toma de la Ciudad Universitaria por 700 desplazados (noviembre 6 del 2002).



Por supuesto, está, así mismo, la época aciaga de 1987, cuando el paramilitarismo asesinó a líderes de derechos humanos adscritos a la universidad, como Héctor Abad Gómez y Luis Fernando Vélez, entre otros.

Hoy presentamos "50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia", un producto realizado por @hacemosmemoria de la @FComunicaciones, en alianza con el @IepUdea y la @EIBUdeA. Asistieron profesores, estudiantes, egresados, jubilados, empleados y directivas . pic.twitter.com/pama0g73Eu — Hacemos Memoria (@hacemosmemoria) September 4, 2019

En la investigación (que puede consultarse en el sitio web http://hacemosmemoria.org/udea50/) hay igualmente espacio para las experiencias de resistencia, como múltiples pronunciamientos, plantones, marchas, abrazatones, acciones jurídicas para exigir derechos y otras activaciones contra la violencia.



Manuel Alberto Alonso, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la U. de A., aclaró que hay que considerar la universidad no solo en su carácter de víctima, sino ver la posibilidad de que estamentos en su interior hayan podido atizar el conflicto. “La U. de A. fue víctima de la guerra, pero también es un escenario de militancias políticas y académicas donde los universitarios desplegaron formas violentas de acción política”, afirmó.



Nieto puntualizó que si algo de esta historia no se debe repetir es la indiferencia, y que cada miembro de la institución se debe convertir en un “activista de la paz que resuelva las diferencias a través de la palabra”.



Este relato comienza en 1968, cuando la U. de A. se trasladó a su campus. El trasteo fue para aislar las protestas que bloqueaban el centro, donde estaba. En principio, la Ciudad Universitaria no tenía la malla que ahora la circunda. De los 300 hechos, los investigadores escribieron 40 relatos, y faltarían 260.

La investigación de la línea de tiempo fue desarrollada por el proyecto Hacemos Memoria de la Facultad de Comunicaciones, en alianza con la Escuela Interamericana de Bibliotecología y el Instituto de Estudios Políticos de la U. de A. Este trabajo recibió la financiación de la DW Academie (Alemania).



En el proyecto participaron 25 personas, entre profesionales y estudiantes de distintas disciplinas, vinculados con la alma máter antioqueña. Para la indagación, estos hicieron un rastreo bibliográfico en el que revisaron más de 18 mil ediciones de periódicos.



