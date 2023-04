Un nuevo video ha generado rechazo entre los habitantes de Guatapé. En el municipio turístico, fue grabado un video para adultos, esta vez, en plena Piedra del Peñol.

Las imágenes han sido divulgadas en páginas para adultos, bajo el título 'Descubierta por turistas teniendo sexo en la Piedra del Peñol'. Se aprecia a una pareja recorriendo la zona y realizando actos sexuales en las escaleras, por las cuales circulan decenas de ciudadanos.

El embalse de Guatapé es uno de los destinos turísticos más atractivos de la región. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Sin embargo, las escenas se habrían registrado en horas con poca presencia de turistas y en lugares oscuros.

De acuerdo con las primeras versiones, los protagonistas provienen de la ciudad de Bucaramanga. Se trataría Katty Blake, una reconocida actriz de contenido pornográfico que visitó el sitio y aprovechó para grabar el material junto a un hombre.

Por el momento, la mujer no se ha pronunciado al respecto. Las autoridades de Guatapé tampoco se han referido al caso.

¿Se les puede multar por exhibicionismo?

Aunque una versión del Código Nacional de Policía prohibía actos de exhibicionismo, la Corte Constitucional condicionó la aplicación de la sanción a cuando la conducta sea una exposición de los órganos genitales para generar acoso o violencia sexual.



Es decir, no puede ser sancionada una conducta en la que se muestren órganos genitales, a menos que tenga intención de acosar o violentar a alguien.

Extranjeros que corrieron desnudos por Guatapé dieron la cara: esto dijeron

Este caso se suma a otro que prendió las alarmas en Guatapé: extranjeros fueron vistos corriendo desnudos por las calles, al parecer, compitiendo, pues pasaban sobre un par de personas y celebraban la hazaña.

Al difundirse el video en redes sociales, las autoridades del municipio turístico expresaron su disgusto.



"No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio y rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro paraíso", sentenció Juan Pérez, alcalde.

Turistas desnudos pasearon en Guatapé. Foto: Video de Mi oriente.

El mandatario anunció que, gracias a las cámaras de seguridad y la información de personas, se logró identificarlos. Por tanto, el hombre y la mujer fueron requeridos por la Policía para imponerles una sanción. No solo eso, pues según Pérez



Así mismo, según Pérez, los sujetos fueron puestos a disposición de Migración Colombia para analizar el caso.La pareja se pronunció tras la polémica: contaron qué fue lo que pasó y, también, les pidieron disculpas a los antioqueños.

"Siento lo que he hecho. Estuve tomando mucho alcohol y no tenía la conciencia", comentó el hombre a las afueras de un CAI de la Policía. Eso sí, aseguró que tiene mucho respeto por los locales y desea regresar a visitarlos.



"Disculpas, Guatapé. Quiero decir que lo siento, a ustedes, a la comunidad, a las familias. Lo que hice fue inconsciente y lo entiendo ahora. No sabía que no podía hacer eso. Entiendo que es su país y quiero tener todo el respeto. Queremos volver porque todo aquí está muy bonito", añadió la mujer.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS