"Exigimos que nos respeten porque muy montañeros que seamos, no tratamos mal a las personas, que nos pidan disculpas porque como movimiento no somos unos bocones, somos comunidades en condiciones vulnerables, reclamando nuestros derechos, somos comunidades en situación de desplazamiento y amenaza", grita una mujer, a través de un megáfono, en la entrada del edificio Inteligente.



Desde el pasado miércoles, 16 de noviembre, cientos de personas de 17 asociaciones de comunidades aguas arriba y aguas abajo de Hidroituango protestan a las afueras de EPM para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados con la empresa.



Este jueves, los manifestantes cruzaron las valla metálicas que impedían el ingreso hacia la plazoleta de entrada y exigieron, al frente de las puertas, que fueran escuchados.



"Estamos reclamándole a EPM por el riesgo que hay en el territorio y el encendido tan inseguro que hay de las turbinas. Por ser tan irresponsables con las comunidades aguas arriba y aguas abajo, que no han respondido por los daños del 2018", aseguró a EL TIEMPO Milena Flórez, presidenta del Movimiento Ríos Vivos.



Y agregó: "La gente tiene temor y tiene miedo. Solo dicen que van a prender turbinas, pero no hay ninguna garantía". Flórez señaló que la protesta se levantará hasta que "se siente la junta directiva de EPM con nosotros".



EPM, por su parte, ha reiterado en diferentes escenarios que las pruebas que se adelantan actualmente en el proyecto no suponen ningún riesgo para los trabajadores de la obras ni para las comunidades aguas abajo.



De hecho, el gerente general de la empresa, Jorge Carrillo, aseguró este martes, 15 de noviembre, en la Comisión V de la Cámara de Representantes que el proyecto Hidroituango es seguro y estable y que "si nosotros tenemos que invertir billones de pesos para salvar una vida, lo seguiremos haciendo, porque así nos hemos comportado".

