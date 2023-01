En las últimas horas se dio a conocer un nuevo video en Medellín en el que se ve a una mujer, literalmente, colgada de una mano mientras limpiaba en cuclillas una ventana de un piso alto en un edificio del centro de Medellín.



Los hechos ocurrieron en la avenida La Playa, a la altura de la carrera Girardot, en un edificio residencial con más de 20 pisos de altura. La mujer se encontraba, aproximadamente, entre los niveles 10 y 15.

"Ay, noooo", grita la persona que graba las imágenes desde un edificio vecino, a unos 80 metros de distancia, mientras la mujer que adelantaba labores de aseo continúa con su labor sin percatarse de que estaba siendo grabada.



Un hecho similar se presentó hace un poco más de dos semanas, también en Medellín, en el piso 12 de un edifico del barrio Santa María de los Ángeles, en el sur de la ciudad.



En ese video se observa a una realizando las labores de limpieza entre las ventanas de un apartamento, sin percatarse del riesgo que corría realizar estas maniobras de limpieza sin elementos que la protegieran de una eventual caída.

Llamado de las autoridades

Organismos de rescate en Antioquia han manifestado su preocupación por este tipo de prácticas, no solo en Medellín y el Valle de Aburrá, sino en decenas de municipios de Antioquia que ya cuentan con edificaciones de altura.



El capitán Luis Bernardo Morales, bombero delegado de Antioquia, señaló que: "Manifestamos nuestra preocupación por este tipo de prácticas que ponen en riesgo a quienes las realizan. Hemos llamado a la cordura a empleadores, en el hogar, que en algunas ocasiones hacen exigencias de que las ventanas tienen que estar limpias por dentro y por fuera, para que esto no se haga bajo ninguna circunstancia".



El bombero explicó que, en muchas ocasiones, por cumplir con la labor encomendada o por desconocimiento de los riesgos, no se miden las consecuencias de realizar esta práctica.



"Una caída de más de dos pisos de altura genera —explicó el capitán— lesionas importantes, en algunos casos la muerte. Una caída de cuatro pisos, en el 99 por ciento de los casos, ocasiona la muerte. Vemos videos en pisos 10 o 15 en los que se sabe que es imposible sobrevivir a una caída de estas características".



El experto recordó que hay empresas especializadas en el trabajo de alturas, que cuentan con el equipo y la capacitación necesaria para adelantar dichas labores en edificios de altura.



Asimismo, reiteró que existen en el mercado algunos sistemas de limpieza con mangos largos o sistema de imanes que permiten llegar a la parte más alejada de las ventanas, sin necesidad de correr algún riesgo por sacar el cuerpo al vacío.



"Hemos hecho el llamado para que desde las administraciones de las copropiedades se prohíban estas prácticas", puntualizó.



MEDELLÍN

