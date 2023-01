Por medio de las redes sociales se hizo viral el momento en el que un hombre transita por una de las principales vías de Medellín en un vehículo de enseñanza.



Lo que causó indignación fue la arriesgada maniobra de este sujeto, ya que colocó en marcha el vehículo desde el puesto del copiloto.

En las imágenes se observa cómo este sujeto, que al parecer es instructor de la escuela de conducción, va en el puesto del copiloto manejando a alta velocidad. Este hombre solo utiliza los pedales auxiliares y no sostiene el volante.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la escuela de enseñanza a la cual pertenece este vehículo, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.



Comparto Fotos y videos de este carro escuela



El día de ayer transitaba por la avenida 80. El conductor conducía desde el puesto del instructor (lado derecho) sin llevar a nadie como aprendiz, maniobra bastante peligrosa. pic.twitter.com/XUJ0rji5L0 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 24, 2023

Para octubre de 2022, Antioquia tuvo 653 víctimas fatales por cuenta de accidentes de tránsito. La mayor fatalidad se presentó en los conductores de motocicleta con 413 fallecidos, seguidos por los peatones, con 151 víctimas.



En cuanto a los días de la semana, la mayor accidentalidad se presentó los fines de semana, los sábados con 129 personas y los domingos con 151 víctimas.



La hora con mayor mortalidad es entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, con 44 muertes, seguida por los casos presentados entre las 12:00 del día y las 3:00 de la tarde, con 40 muertes.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS