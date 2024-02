(Video) Felicitan a conductor de bus en Medellín por devolver billetera a joven

La noche del viernes 9 de febrero se conoció el nombre de Diego Alexánder Restrepo, un hombre de 29 años, que se desempeña como conductor de bus de la ciudad de Medellín, de la flota Nueva Villa.



El hombre estaba cubriendo la ruta Manrique-Villa Hermosa cuando se encontró una billetera con una alta suma de dinero en los asientos del bus. Tras ello, buscó al dueño y logró devolverla personalmente.

Los hechos y la felicitación del Alcalde

El video de la devolución de la billetera cobró alta notoriedad en redes sociales, ya que fue compartido por cientos de personas en sus cuentas.



Según contó Diego a 'El Colombiano', esta situación sucedió la noche de este viernes 9 de febrero, cuando se encontraba haciendo el último recorrido de bajada.



Sobre las 10:30 p.m., recibió una llamada de su jefe inmediato anunciando que, al parecer, un pasajero había dejado la billetera dentro del bus.

Video tomado de Denuncias Antioqui pic.twitter.com/Ul6W0RfpSV — Hora13 Noticias (@hora13noticias) February 10, 2024

“Yo paré el vehículo, fui a revisar dentro del bus y le dije a mi jefe que no me colgara mientras buscaba. Cuando llego al puesto donde me indican que estaba la billetera, efectivamente, pues ahí estaba y le reporto a mi jefe inmediato que la billetera sí estaba en el Bus”, le dijo Diego al medio citado anteriormente.



Tras la llamada, el hombre terminó de hacer su recorrido final y regresó al punto que se le indicó para hacer la entrega de la billetera. En el video se observa la felicidad del joven al recibir de nuevo su dinero.

“Terminé de hacer el recorrido y volví a subir en el bus y cuando llegué, el joven me estaba esperando ahí para devolverle la billetera. En la billetera portaba alrededor de 1 millón de pesos y me dio mucha satisfacción cuando le entregué la billetera porque en su cara se le vio mucha felicidad, porque era el dinero que tenía dispuesto para pagar su semestre universitario”, dijo Restrepo.



En el video se puede apreciar cómo el joven cuenta el dinero y se siente aliviado al saber que está completo. De hecho, le ofreció al conductor una recompensa, pero este la rechazó, ya que "no esperaba nada a cambio".



“Me dio mucha satisfacción entregarle su billetera porque era el dinero que él necesitaba, entonces creo que estuvo bien hecho lo que hice”, dijo Diego al medio antioqueño.

El hecho fue destacado por una gran cantidad de internautas, tanto que llegó al alcalde Federico Gutiérrez, quien no dudó en felicitar al conductor en su cuenta de X (antes Twitter): "Eso sí es bonito. Esto es lo que realmente somos. Mi reconocimiento para él".

Eso sí es bonito. Esto es lo que realmente somos.

Mi reconocimiento para él. 🙏🏻 https://t.co/2A2AEyv50q — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 10, 2024

