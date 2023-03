En las últimas horas ha estado circulando un polémico video en las redes sociales de una mujer que, notoriamente molesta, arremete verbalmente contra un policía que le llamó la atención en una terminal aérea del país.



La mujer, quien asegura ser esposa de un coronel del Ejército, utiliza palabras despectivas contra el uniformado, que solo la mira fijamente mientras una de sus compañeras graba la incómoda situación con su teléfono celular.

Yo respeto a mi marido, que es militar; tú eres policía, tú eres nada. FACEBOOK

Al parecer, el funcionario le pidió respeto a la institución y la involucrada respondió pordebajeando su rango.



“Mi amor, yo respeto a mi marido, que es militar; tú eres policía, tú eres nada”, expresa la mujer.



El hecho ha causado todo tipo de reacciones en las diferentes plataformas digitales por parte de los internautas, quienes no han dudado en dejar sus reacciones en la caja de comentarios manifestando que este es un nuevo caso de la icónica frase “usted no sabe quién soy yo”.



“Veo este video y ratifico que hay personas que definitivamente lo único que tienen es dinero”, “Pobres policías, ellos son los que ponen el pecho siempre, ese no es el trato que merecen”, “otro triste capítulo de ¿Usted no sabe quién soy yo?” y “ Ella no es militar ni nada, entonces creo que debe respetar a las instituciones como una civil más”, fueron algunas de las interacciones más visibles.



Hacerla famosa



Le llamaron la atención a esta mujer en un aeropuerto y reacciona asi con el uniformado.@PoliciaColombia pic.twitter.com/e279mAK9Na — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 27, 2023

