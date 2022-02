En las últimas horas se conoció un video de un atraco masivo que sucedió en el hotel Click Clack, ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín.



Según información de las autoridades, el viernes hacia las 11 p .m. un hombre ingresó a la zona de restaurantes y bares del lugar y amenazó a quienes se encontraban allí con un arma de fuego y, posteriormente, hurtó sus pertenencias.



El hombre, que fue grabado por algunos de los clientes, y que quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, aprovechó la vegetación que está en la parte exterior del hotel e ingresó.



El reporte de las autoridades indica que el delincuente robó un reloj, tres celulares y algunos elementos personales. El ladrón, quien al parecer portaba chaleco antibalas, huyó del lugar a pesar de la seguridad privada del hotel.



Hurto masivo Anoche en el hotel Click clack en el poblado.



Sujeto ingresa con arma de fuego y

Se robo varias joyas de alto valor , celulares, billeteras.

La Policía informó que tan pronto conoció el hecho se desplazó hasta el sitio e intentaron dar con el paradero del hombre, sin embargo hasta ahora no se han obtenido resultados.



No obstante, se hizo un llamado para que los afectados hagan la denuncia. "Desafortunadamente, no hemos contado con las denuncias de estas personas. Sin embargo, tan pronto ese caso fue conocido por la Policía Nacional, que es de conocimiento público en redes sociales, se iniciaron todas las labores investigativas. Pero es importante la denuncia para que los fiscales puedan emitir otras órdenes a Policía judicial, que son fundamentales para esclarecimiento de este tipo de hechos.", aseveró José Galindo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



El oficial recordó que desde la Alcaldía de Medellín se ofrecen recompensas de hasta 10 millones de pesos para aquellos que den información que permitan dar con los responsables de hurtos en la ciudad.