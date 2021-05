Víctimas entregan a JEP informe de desplazamiento forzado intraurbano

Demostrar que el desplazamiento forzado intraurbano sí ha sido sistemático en la capital antioqueña y que la Jurisdicción Especial para la Paz abra un macrocaso es el objetivo del informe que la semana pasada entregó la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Medellín.



En un acto, cargado de simbolismo con representaciones artísticas y culturales, pero también lleno de información de casos que se han presentado desde 1985 en la ciudad, los delegados de la Mesa dieron a conocer a la JEP esta primera de las tres entregas que tendrá el informe, que tiene como fecha límite el mes de septiembre.

Desde luego, las víctimas lo entregaron con el fin de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos en la capital antioqueña.



Y es que el fenómeno no ha sido menor en Medellín. El documento señala que desde 1985 hasta el 28 de febrero de 2021, según el Registro Único de Víctimas - RUV-, 473.626 personas han declarado en la ciudad de Medellín desplazamiento forzado por el conflicto armado, ello en diferentes momentos del desarrollo de tal conflicto.



Es decir, de las 8.107.579 víctimas de este hecho que hay en el país, incluidas en el RUV (con corte al 28 de febrero de 2021), el 6 por ciento ha tenido paso por Medellín. En el ranquin de capitales que reciben a las personas víctimas de este delito, se ubica en segundo lugar después de Bogotá y la preceden Santa Marta, Cali, Barranquilla y Cartagena.



La cifra aumenta cuando se mide a nivel departamental, puesto que la capital antioqueña es el principal lugar de residencia para quienes se han visto obligados a salir de sus territorios por las acciones bélicas de grupos armados ilegales.

En Antioquia se tiene registro de 1.521.924 víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el RUV (con corte al 28 de febrero de 2021), de las cuales el 31 por ciento ha llegado a Medellín.



Luz Elena Galeano, integrante de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Medellín y representante del hecho victimizante de desaparición forzada calificó como importante que la JEP les tenga en cuenta y le dé lectura a ese informe, para que se reconozca que el desplazamiento intraurbano existe en las ciudades.



“Eso servirá también para que ellos puedan establecer patrones, hacer rastreo de otros informes que les habrán entregado y poder decir que se abre el macrocaso, que es de suma importancia para todas las víctimas que hemos sufrido este tipo de desplazamiento”, indicó Galeano.

Al tiempo, agregó que la importancia de que esta jurisdicción abra un macrocaso es que este fenómeno se pueda conocer públicamente, mostrar que sí ha sido sistemático y así otras personas pueden aportar sus casos.



En ello coincidió la misma magistrada de la JEP, presente en la entrega del informe que se realizó en el Museo Casa de la Memoria, el 13 de mayo.



“Este informe entregado por la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín tiene un gran valor para la JEP porque el desplazamiento forzado es el fenómeno que más se registra, pero este tiene un énfasis muy importante, el desplazamiento intraurbano, porque va a alimentar los futuros casos que se puedan abrir y que contengan estos hechos”, indicó María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP.

En un documento oficial de la JEP, esta señala la importancia de los denominamos macrocasos, debido a que no es posible investigar todos los hechos individuales.



“Ante la gran cantidad de hechos cometidos en el marco del conflicto armado, la Sala de Reconocimiento estableció los criterios de selección y de priorización. La JEP no podrá investigar todos los casos y, por eso, debe seleccionar los más graves y representativos”, reseña la JEP al respecto.



Para quienes elaboraron el informe, los datos son los suficientemente contundentes como para demostrar la gravedad del fenómeno, no sin antes, detallar en el informe el reflejo que ha sido Medellín de la llegada de población desplazada producto de un “sistemático delito de desplazamiento en otras localidades del país”.



Tal y como lo menciona el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) en su informe Una Nación Desplazada, también citado en el documento de la víctimas hacia la JEP, el “gran éxodo forzado en el país” se dio desde mediados de la década del 90 con un crecimiento que alcanzó su máximo histórico en 2002.

Los datos locales

Desde 1985 y hasta 1994 se tiene registro de 16.063 víctimas de desplazamiento forzado incluidas que declararon este hecho en la ciudad. En contraste, entre 1995 y 2003, fueron reconocidas 167.296 víctimas, un aumento frente al periodo anterior equivalente al 941 por ciento, según el RUV.



Los años posteriores, mencionan quienes elaboraron el informe, no tuvieron datos estables, aunque en 2012 se alcanzó el pico más alto de ese periodo, con 31.294 víctimas registradas señala el documento.



Actualmente, en la Mesa Municipal de Medellín hay 23 delegados que representan 11 diferentes hechos victimizantes. Ocho de ellos, dentro de los que se incluye Galeano, representan el hecho del desplazamiento forzado.



Los representantes de la Mesa estuvieron acompañados de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) como la Personería Municipal, la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Alcaldía de Medellín, la Unidad para las Víctimas, la Procuraduría y la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas.



De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 704.571 personas declararon hechos victimizantes en Medellín; de estas, 474.537 lo fueron por desplazamiento forzado.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN