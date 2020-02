'Muchas verdades quedarán enterradas con Popeye': víctimas en Medellín

Más allá de los mensajes que inundan las redes sociales sobre la muerte de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, algunas de las víctimas del narcoterrorismo en Medellín fueron prudentes y lamentaron la impunidad y falta de reparación que quedó tras el fallecimiento del exjefe de sicarios de Escobar.



Si bien el fallecido mafioso se adjudicó más de 300 muertes y la coordinación de 3.000 más por órdenes de su 'patrón', para académicos y víctimas, el autodenominado 'general de la mafia' se quedó sin revelar muchas cosas.

"Lo primero que debo decir es que la muerte de 'Popeye' no es ningún motivo para celebrar, lamento que haya tenido que padecer una enfermedad tan dolorosa como es el cáncer, que aqueja a tantas personas en nuestro país", expresó Gonzalo Rojas, cofundador y director ejecutivo de la fundación Colombia con Memoria, organización conformada inicialmente por las familias víctimas del atentado al avión de Avianca en 1989.

Para Rojas, la muerte de 'Popeye' deja un sinsabor en las familias de las víctimas del narcoterrorismo en Colombia debido a que considera que se perdió uno de los pocos testimonios visibles que pudieron ayudar a esclarecer los crímenes del cartel de Medellín.

"Realmente esto no fue posible porque él se dedicó más a ufanarse de su vida sicarial que a querer contribuir con la verdad. Por el otro lado, es lamentable que nuestras instituciones no hayan sido capaces de esclarecer sus crímenes y que ahora va a ser más difícil que esto ocurra", aseguró el directivo.

Finalmente, el hombre opinó que el deceso del exjefe de sicarios de Escobar, más que una apología al delito, debe ser un día para reflexionar como sociedad sobre los modelos de vida que se están siguiendo actualmente.



"Creo que como sociedad también fallamos en permitir que esta figura se convirtiera en un influencer y en modelo para crear novelas de televisión. Nunca se arrepintió de sus crímenes, nunca se solidarizó con las víctimas", añadió



Por su parte, Carlos Mario Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga, asesinado en Medellín en 1986, aseguró que en su corazón y en el de su familia no hay rencor. Hubo perdón, más no olvido, y por eso la muerte de 'Popeye' no le generó nada.

"Era algo que ya se esperaba. Solo espero que él se haya arrepentido de todos los crímenes y de lo genocida que fue", opinó Zuluaga.



Recordó Zuluaga que en su momento 'Popeye' reconoció ante un programa de la televisión rusa haber perpetrado el crimen de su padre, diciendo que "al doctor Gustavo Zuluaga era muy fácil matarlo porque no tenía escoltas y tenía las mismas rutas, por lo que no hubo que hacerle inteligencia". Sobre el crimen de su padre hubo total impunidad, opinó Carlos Mario.



Fue este magistrado quien emitió en su momento una orden de captura en contra de Pablo Escobar, por lo que el narcotraficante perdió la inmunidad parlamentaria que tenía en la época.

Coincidió en que en el caso del exsicario no hubo ningún tipo de reparación con sus víctimas, ni tampoco dijo totalmente la verdad de cómo sucedieron muchos de los crímenes perpetrados por el cartel.



"No sé si por el mismo miedo de él o por represalias a su familia, pero sí se llevó a la tumba muchas verdades", agregó el hijo del magistrado asesinado, quien también hizo el llamado a que no se haga apología al delito de ninguna manera con la muerte de 'Popeye'.



Por su parte, el profesor Alfonso Buitrago, docente de Eafit y quien ha hecho varias investigaciones sobre el narcoterrorismo en la ciudad, manifestó que la verdadera reacción será en los próximos días.



"A mí me parece que la figura de 'Popeye' es emblemática, sobre todo por la falta de conocimiento que tenemos de una época muy trágica. Medellín ha fallado en contarse a sí misma su historia, y han primado versiones muy cinematográficas y 'hollywoodescas' que permitieron que 'Popeye' tuviera seguidores, que permitieron que se convirtiera en youtuber, algo inconcebible para un asesino de su talla”, opinó el experto.



Agregó Buitrago que inicialmente habrá algunas muestras de dolor y odio en redes sociales, pero las víctimas de 'Popeye' tendrán un descanso "de no tener esa figura tan perturbadora y tan pública, con tanto poder de hacerse oír. Para las víctimas sí habrá un descanso en ese sentido”.



Finalmente, el docente reflexionó sobre el papel de la academia, que, en su opinión, no ha trascendido a las esferas populares, donde el referente del narcotráfico sigue vivo; su influencia está presente y sigue siendo opción para muchas personas y jóvenes que no encuentran otra manera o que sienten atracción por ese mundo.

