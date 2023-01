Antioquia es uno de los departamentos más beneficiados con la construcción de las vías 4G en el país. Ocho de los 29 proyectos que se ejecutan a nivel nacional se encuentran allí y, en medio de la geografía montañosa, su construcción es fundamental para la conexión del occidente de Colombia.



Por esto, los avances de obra en el desarrollo de los proyectos son claves para comerciantes, transportadores, campesinos, viajeros, gremios y entidades públicas que esperen que la apertura de las nuevas vías se traduzca en desarrollo económico para toda la región.



“Las autopistas 4G son redes que funciona integral y su objetivo es ofrecer un mejor nivel de servicio a todos los ciudadanos. Hay unos retos puntuales con problemas técnicos que se han presentado en algunos de estos proyectos, pero en realidad tenemos un muy buen avance. Esperamos en el próximo año continuar cumpliendo con los compromisos y poner en servicio las vías bajo este esquema”, señaló Lyda Esquivel, vicepresidente ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en diálogo con EL TIEMPO.



Pacífico 2, vías del Nus y Mar 1 son las autopistas 4G que ya fueron habilitadas en su totalidad y que hoy disfrutan los antioqueños. Estos proyectos incluyen las dobles calzadas entre La Pintada – Bolombolo (37 kilómetros), Barbosa – Cisneros (24,3 kilómetros) y Medellín – Santa Fe de Antioquia (33 kilómetros), que incluyeron túneles y puentes de importante magnitud.



“Con estas concesiones estamos en la etapa de operación y mantenimiento. Como es normal en estos proyectos, sigue el trabajo de entender las necesidades que tienen las comunidades para hacer los ajustes necesarios y cuidar el nivel de servicio que ofrecen”, apuntó Esquivel.



Santiago Sierra, secretario de Infraestructura de Antioquia, destacó que la operatividad de las concesiones viales tienen unas características técnicas excepcionales, que son a las que estaban acostumbrados los antioqueños.



“Lo que sigue es la conciliación de los impactos que tiene con las comunidades asentadas en las áreas de influencia. Tanto el Gobierno Nacional, como la gobernación de Antioquia tienen una responsabilidad importante en poder materializar las demandas con las comunidades”, dijo Sierra.

Vías pendientes

En junio pasado el entonces presidente Iván Duque presentó la autopista Conexión Norte, que se construyó para conectar el suroccidente y el centro del país de forma directa con los puertos de Cartagena y Barranquilla a través de Puerto Berrío (Magdalena Medio), Remedios (Nordeste) y Caucasia (Bajo Cauca).



Sin embargo, su tramo entre Remedios y Zaragoza, sufrió agrietamientos y al concesionario se le entregó un plazo adicional para finalizar las obras. De ahí que registre una ejecución del 93,5 por ciento y su fecha de entrega esté fijada para agosto de 2023.



Por su parte, la autopista Mar 2 registra un avance del 94,7 por ciento. La vía conecta a Cañasgordas (Occidente) con Necoclí (Urabá) a lo largo de 254 kilómetros, de los cuales 155 corresponden a operación y mantenimiento. Según el cronograma de la ANI, se espera que a lo largo de 2023 entren en funcionamiento las unidades funcionales 1, 2, 3 y 4 que incluyen la construcción de vía nueva, túneles y puentes.



Pacífico 3, que conecta el Suroeste de Antioquia con Caldas y Risaralda, tiene un avance del 95,5 por ciento, de los cuales 119 kilómetros se encuentran en operación. Aún está pendiente el tramo de 26,8 kilómetros entre La Felisa y La Pintada que avanza en un 78,2 por ciento.



Sobre este vía, la vicepresidente de la ANI afirmó que “se han presentado complejidades en aspectos sociales y algunos temas prediales. También temas de interferencia de redes. Junto con el equipo del concesionario y la ANI se han sacado punto por punto para continuar con el proyecto”. Según los avances, se espera que el tramo esté listo para finales de 2023.



El proyecto con mayor retraso de las 8 vías 4G de Antioquia es Autopistas Río Magdalena 2. Con una ejecución de apenas el 44,8 por ciento, la obra ha sufrido atrasos que prolongarán su terminación, por lo menos, hasta 2024.



Según Esquivel, condiciones técnicas y atrasos en las labores constructivas son las que han afectado la culminación de las adecuaciones en el tramo entre el Alto de Dolores y Puerto Berrío, que será entregado en el primer semestre de 2023, y la vía nueva que conecta el Alto con Segovia y Remedios, que es espera, sea entregada en el primer semestre de 2024.

Obras adicionales

Aunque presenta un avance del 93,8 por ciento y no registra retrasos en la ejecución de obras, la conexión Pacífico 1 es la concesión que, actualmente, presenta mayor complejidad en el desarrollo de las vías 4G. En el proyecto se construyen 32,2 kilómetros de doble calzada entre Cuatro Palos (Amagá) y Bolombolo, que incluyen el doble túnel de Amagá, con una extensión de 3,6 kilómetros.



La vía actual presentó un incremento en el número de vehículos que transitan por ella en los últimos meses debido al cierre permanente de la vía Medellín – La Pintada por pérdida de banca. Allí los arreglos se extenderán hasta abril de 2023.



Además, en mayo de 2019 un derrumbe afectó un tramo de la carretera a Bolombolo, a la altura de Sinifaná, que mantuvo el paso cerrado por varios meses. Para habilitar el tránsito en la vía, el concesionario pavimento un tramo que quedó con una pendiente prolongada y que hoy dificulta el tránsito de vehículos pesados.



Estos dos factores generaron complicaciones en la movilidad del Suroeste del departamento e, incluso, habitantes de esos municipios convocaron a bloqueos, que finalmente no se dieron tras acuerdos con el Gobierno Nacional, a principios de noviembre pasado.



Actualmente, Covipacífico avanza en habilitar el tramo entre Amagá y el intercambiador de Titiribí que se espera esté listo para junio de 2023. Sin embargo, hay otros dos tramos que aún tendrán que esperar.



En agosto pasado, la ANI incluyó dentro del contrato la construcción de dos retornos y un paso peatonal a desnivel, en los sectores de Carcafé y La Areneras, que no estaban contemplados inicialmente en la obra. Se espera que allí los trabajos se adelanten en 43 meses.



Y en el tramo de la Sinifaná se adelantan las gestiones para la reconexión de la vía nueva, cuyo trazado resultó afectado por el derrumbe de 2019. “Estamos adelantando los estudios y diseños para tener un presupuesto para saber cuánto vale la solución definitiva. En paralelo, el concesionario está trabajando en una solución preliminar para mejor la pendiente”, aseguró Esquivel.



En diálogo con EL TIEMPO, Mauricio Millán, gerente de Covipacífico, confirmó que ya se entregaron los diseños que están en revisión por parte de la interventoría. “La solución está basada en la construcción de dos túneles de 880 metros, complementados con viaductos”, explicó el gerente. Una vez se obtengan los recursos para su financiación, las obras tardarán allí, al menos 27 meses.



Otro aspecto que falta por definir en Pacífico 1 son dos obras no están dentro de su alcance contractual de la concesión. Se trata de 3,2 kilómetros de segunda calzada entre Primavera y Cuatro Palos, que estaban a cargo del Invías, y el intercambiado vial en Primavera.



“La solución en este sector, en principio, con la revisión que hemos hecho con la interventoría, costaría 500.000 millones de pesos. Estamos analizando con el Ministerio de Transporte cuál sería la fuente de financiación”, dijo la vicepresidente de la ANI. Desde la entidad esperan que para febrero se tenga una decisión sobre este tramo de la vía, que resulta necesario para evitar cuellos de botella en la entrada y salida del Valle de Aburrá.



El secretario Sierra recalcó que si bien las vías están a cargo de la ANI, la administración departamental ha asumido los proyectos de concesiones viales como propios porque “tiene injerencia en nuestro territorio y si bien nosotros no tenemos un vínculo contractual con los concesionarios, sí tenemos un rol activo para buscar mitigar las demandas de las comunidades”.



Así, se espera que para el 2023 se avance en la entrega de las vías 4G en el Antioquia que garantizarán una mejor conexión con el suroccidente y norte del país.

