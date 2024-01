Detalles de los minutos antes de la tragedia por derrumbe en vía Quibdó-Medellín

La casa de Alberto Olaya y Rocío Mazo sirvió de refugio para decenas de personas —incluyendo niños y adultos mayores— que se resguardaban de la inclemente lluvia en la tarde de este viernes, 12 de enero, en el sector Toldas de El Carmen de Atrato, Chocó.



(Lo invitamos a leer: Así fueron los momentos de angustia por la tragedia del Chocó que enluta al país)



Los viajeros habían quedado varados por una serie de derrumbes en la vía Quibdó - Medellín que obstaculizaron el paso por la denominada 'trocha de la muerte' y no les quedó otra opción que esperar a que la empresa contratista despejara el paso.

La amplia vivienda, recientemente construida debido a las labores de pavimentación de la carretera, recibió a los foráneos que se cansaron de aguardar en sus vehículos. En los corredores y habitaciones había, mal contadas, unas 60 personas.



(Le puede interesar: Video de las víctimas de la tragedia de Chocó minutos antes del deslizamiento)



En la parte posterior, bajo una carpa de plástico, se refugiaban del mal clima otros viajeros que no venían la hora de emprender su rumbo a Medellín o Quibdó antes de que se hiciera más tarde.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos vehículos quedaron sepultados bajo tierra. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

A pesar de la larga espera y la intensa lluvia que no paró un solo minuto en todo el día, el ambiente en la casona era tranquilo. No había otra opción. Decenas de niños, niñas, hombres y mujeres aguardaban con paciencia a que por fin habilitarán el tránsito en la vía que lleva cerca de 15 años en construcción.



(Además: El impactante video del momento exacto del trágico derrumbe en la vía Quibdó - Medellín)



"Ellos salieron de los carros y los dueños de la casa los dejaron hacer comida porque había muchos niños. Cuando salí del vehículo estaban dando platanitos con salchicha frita. Hicieron una recolecta entre todos para comprar las cosas", relató a EL TIEMPO un testigo de los hechos.

Las víctimas de la tragedia de Chocó se resguardaban de la lluvia en una vivienda. Un video muestra los momentos previos al deslizamiento que se llevó la vida de 33 de ellos. https://t.co/U2ViXwHAz5 pic.twitter.com/w1xYg5wVC4 — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) January 13, 2024

Facebook Twitter Linkedin

Así se ven los restos de la vivienda desde el aire luego de la tragedia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Olaya y Mazo eran "conocidos de toda la vida" de El Carmen de Atrato. El hombre trabajó en fincas de la zona rural y la mujer fue profesora de escuela y dio clases a cientos de niños de La Colonia. De ahí su amplia generosidad y amabilidad con quienes pedían un techo y un fogón donde cocinar.



Entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde la tierra comenzó a rugir. En menos de 10 segundos, un movimiento en masa arrasó todo a su paso y sepultó la vivienda. Otros vehículos que estaban parqueados sobre la vía Quibdó-Medellín también quedaron bajó el alud.

Facebook Twitter Linkedin

Familiares buscan a sus seres queridos desaparecidos en el lugar de la tragedia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

“Hubo mucha gente que empezó a buscar, gente llorando, cogiéndose la cabeza, preguntando por dónde estaba fulano y perano… y busquen y no encontraban a nadie y se cogían la cabeza. Sacaron a tres personas y las montaron en un camión”, contó el testigo.



Algunos de los que estaban en la vivienda y sus alrededores alcanzaron a correr para salvar su vida. Otros, sin embargo, quedaron atrapados bajo tierra.



"Yo escucho que alguien dice corra y ahí yo salgo corriendo, pero todo ese barranco me cae encima y me arrastra. Quedé enterrada y logré salir yo sola", dijo Juliana Quintero, una de las heridas que permanece en el hospital de Ciudad Bolívar a Noticias Caracol.



(Consulte acá todas las noticias de Colombia de EL TIEMPO)



Según el más reciente reporte del Puesto de Mando Unificado, hasta el momento se han reportado 33 personas muertas y cerca de 20 heridos. Las labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro se reactivaron en la mañana de este domingo.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com