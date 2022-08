Miles de viajeros que transitan la vía entre Medellín y el Eje cafetero completan 30 horas varados a la altura del municipio de La Pintada, en Antioquia.



(Lo invitamos a leer: Cuatro hombres estarían implicados en el asesinato de un joven en Antioquia)



En el sector el Planchón, a 50 metros del cruce con el departamento de Caldas, la comunidad tienen bloqueada, desde las ocho de la mañana del domingo, la vía Panamericana que conecta el occidente del país de norte a sur.

Usuarios en redes sociales publicaron imágenes del trancón que se extiende en ambos lados de la vía. "Y quien nos saca de acá?? Vía Medellín - Cali cerrada a la altura de la pintada, casi 24 horas sin agua y sin que comer, quien nos ayuda?", escribió Enrique Moreno en Twitter.

Y quien nos saca de acá?? Vía medellin -cali cerrada a la altura de la pintada, casi 24horas sin agua y sin que comer, quien nos ayuda? @petrogustavo @GustavoBolivar @InviasOficial @TransitoPolicia @NoticiasCaracol @CMILANOTICIA pic.twitter.com/G8096Au4z4 — EM3 (@Ekikemoreno) August 29, 2022

Testimonio en la vía

Moreno le dijo a EL TIEMPO que viaja de Medellín a Cali en bus y que ajustan casi 24 horas represados en el tramo entre Bolombolo y La Pintada.



"Estamos bajo una temperatura inclemente, escasos de agua y comida; son kilómetros y kilómetros de tranca sin poder avanzar y retroceder. Avanzamos 300 metros aproximadamente cada 3 o 4 horas", explicó.



(Le puede interesar: Aumentó el desplazamiento forzado intraurbano en Medellín)



También relató que hay "Muchos buses intermunicipales con ancianos, niños y gente de todas las edades". Y que para comer dependen de los vendedores ambulantes: "vienen de vez en cuando porque tampoco les permiten el paso. Pero como se imaginará, precios por las nubes y muy poquito", puntualizó.

Facebook Twitter Linkedin

Moreno le envió fotos a EL TIEMPO del estado de la vía en el tramo que conduce de Bolombolo a La Pintada. Foto: Cortesía

El Invías, a través del numeral 767 en Twitter ha confirmado la situación a decenas de personas que preguntan a través de la red social por el estado de la vía.

¡Buenas tardes!#NovedadVial en el departamento de #Antioquia, se reporta cierre temporal en el sector Variante La Pintada. #EnDesarrollo



Trabajamos para mantenerte informado. pic.twitter.com/hGQdAatySM — INVIAS #767 (@numeral767) August 28, 2022

Las razones de la protesta

La protesta, según le dijo a EL TIEMPO Juan Fernando Vásquez, vocero del plantón y líder social del municipio, se debe a las afectaciones económicas que ha tenido el sector del comercio y el turismo en el municipio con la construcción de las autopistas Pacífico 2 y 3.



(Además: Esto dicen en Antioquia sobre retomar diálogos entre el Gobierno y el Eln)



El bloqueo es liderado por cinco voceros que representan diferentes sectores de La Pintada. En una carta, firmada el 27 de agosto, el grupo presentó a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Concesión Pacífico La Pintada S.A.S. un pliego de 11 peticiones que esperan negociar en las próximas horas.

🚨🚨 30 horas ajusta el bloqueo de la vía Panamericana en La Pintada (Antioquia) por protesta de la comunidad. Estas son algunas de las peticiones que hacen los voceros: pic.twitter.com/8gdXV75kX6 — Sebastián Carvajal B. (@sebascarvajal28) August 29, 2022

La misiva empieza por señalar que: "La concesión Pacífico 2 y 3 ha continuado desconociendo los derechos del municipio y su colectividad, pues nunca se conocieron los planos de la vías y estos al parecer se modificaron arbitrariamente con el propósito de beneficiar terceros".



Además, argumenta que los consorcios "crearon incertidumbre y pánico cada vez más creciente en la economía del municipio pues al no permitir que la vía atravesara el municipio (sic) como lo ha hecho desde hace varias décadas, aumentaron la inestabilidad comercial y la economía centrada en el comercio y el turismo".

Facebook Twitter Linkedin

Todavía no hay claridad sobre la hora en que se levantará el bloqueo. Foto: Cortesía

Entre las solicitudes que se hacen en el pliego de peticiones está que se habilite un acceso al río Cartama, "el cual fue cercado con alambre de púas y cerrado para que nadie pueda ingresar", dicen los voceros.



También piden que se mantenga el retorno y se retiren las barreras en el sector Cartama, que quede por escrito el inicio de obras en el retorno del sector La Subasta para facilitar el acceso de turistas al pueblo y que se indemnicen debidamente a los comerciantes y lavadores de carros por parte de Pacífico 3, entre otras.

¿Qué dicen las autoridades?

Vásquez dijo que el bloqueo es pacífico y que tienen habilitados cordones humanitarios para el paso de ambulancias y personas vulnerables.



Además le confirmó a este diario que hasta que no haya una mese de diálogo no se detendrá el bloqueo.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



EL TIEMPO estableció que a esta hora las autoridades se reúnen en la zona para evaluar la situación. Además, consultó con voceros de las concesiones Pacífico 2 y 3 para conocer su postura sobre el tema, pero al momento no ha habido respuesta.



La Agencia Nacional de Infraestructura tampoco se ha pronunciado sobre el caso.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor EL TIEMPO Medellín

En Twitter: @sebascarvajal28