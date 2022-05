Entrada la tarde de este jueves se divulgó una información sobre la llegada de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía al edificio de la Alcaldía de Medellín para realizar una inspección judicial en la Secretaría de Innovación Digital.



Sin embargo, esto fue desmentido por los propios funcionarios del municipio y el ente investigador.



Esta dependencia fue la encargada, en el 2020, de crear 'Medellín Me Cuida', plataforma creada para la gestión y mitigación de los efectos del coronavirus en la ciudad.



Sebastián González Flórez, líder de esta dependencia desmintió, a través de Twitter, el ingreso de los funcionarios a las instalaciones de la secretaría: "Me permito informar que en la Secretaría de Innovación Digital de @alcaldiademed no estamos teniendo ningún allanamiento del CTI ni tampoco inspección judicial alguna".

A raíz de la falsa noticia que está circulando en medios, me permito informar que en la Secretaría de Innovación Digital de @alcaldiademed no estamos teniendo ningún allanamiento del CTI ni tampoco inspección judicial alguna. — Sebastián González Flórez (@Sebastian_TIC) May 26, 2022

Se aclaró que sí hubo presencia de funcionarios, pero verificando el presunto operativo.