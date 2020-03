Ventilador mecánico en Medellín, listo para pruebas en seres vivos

En la crisis mundial por el coronavirus, el ventilador mecánico es el elemento más importante para el tratamiento de los infectados, pero también el más escaso, llegando al caso, en algunos países, de tener que elegir a qué paciente ponérselo y dejar que otros mueran.El reto en el país, para que esto no pase, es lograr construir un ventilador de estos con talento y materiales locales

En la ciudad, gracias a la iniciativa #InnspiraMED, coordinada por Ruta N y la ANDI, se tienen tres prototipos de ventilador de los cuales, el de la Universidad EIA ya superó las pruebas en laboratorio y está listo para las pruebas en animales.



Nathalia Vélez López de Mesa, directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad, contó que “al ser un dispositivo médico, antes de probarlo en humanos, el proceso científico aprobado exige una prueba en animales. En este caso, en cerdos, pues su sistema respiratorio es el más similar al de los humanos.

Explico Vélez que la meta es que este fin de semana comience la prueba en los animales, hacerles un tratamiento con posterior seguimiento, mediante un protocolo que se está diseñando con veterinarios y con médicos para determinar el tiempo de monitoreo.



“No me atrevo a decir cuándo se podría estar fabricando en serie porque estamos en proceso de surtir cada etapa. Lo que sí puedo decir es que estamos trabajando de la manera más acelerada posible, casi que 7 por 24. Estamos tratando de cumplir hitos entre una y dos semanas con cada uno de los pasos”, manifestó la directora, quien aseguró que después de la prueba en animales se desprenderá un cronograma más preciso.

Y aunque es consciente de que en la batalla contra el coronavirus el tiempo apremia, catalogó como un logro histórico el poder lograr en menos de ocho días un resultado de prototipo que puede tomarse hasta un año, contando con personal experto que por años se han dedicado a estudiar los pulmones.



Las más de 20 instituciones que componen InnspiraMED, han venido validando cada parte del ventilador construido para determinar si se puede producir localmente, “lo que genera un espiral de crecimiento en el que a medida que se producen las partes, las empresas miran si se pueden producir en serie y si se cuentan con los materiales y capacidades locales”.



Finalmente, la directora de Investigación, Desarrollo e Innovación informó que al Invima ya se le presentó el proyecto. “Ellos están haciendo la evaluación de las recomendaciones para agilizar el proceso de certificación”, dijo Vélez.



La otra incógnita que no han definido es si se requiere o no prueba en humanos, ya que como este es un dispositivo de ayuda externo, según los resultados, el Invima podría definir que no sea necesaria la prueba en humanos, que sería aún más larga que en animales.

