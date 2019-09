Esto piensan los paisas sobre la llegada de venezolanos a Medellín

Antioquia es el quinto lugar del país que ha recibido más venezolanos, después de Bogotá, Norte de Santander, La Guajira y Atlántico. Del vecino país han llegado 1.408.055 a Colombia, de los cuales 112.745 están en Antioquia, lo que equivale al 8 por ciento, según el reporte de las autoridades migratorias.

En el ámbito local, Medellín es el municipio con mayor número de migrantes venezolanos, con 74.816, seguido de Bello (7.044), Rionegro (5.391), Itagüí (4.253) y Envigado (3.551), de acuerdo con el último consolidado de Migración Colombia.



Expertos en el tema han reiterado que esta situación empieza a cambiar las dinámicas sociales de la capital antioqueña, por lo cual es necesario tener un plan de acción específico enfocado exclusivamente en la atención al fenómeno, un reto que tiene el siguiente alcalde de la ciudad.



Para Toni Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia, en Medellín podría haber más venezolanos que los censados por las autoridades y, a finales de 2020, la cifra podría estar en 200.000.



“Sabemos que los venezolanos están repercutiendo muy fuerte en Medellín, desde el punto de vista gubernamental no está contemplado en el Plan de Desarrollo un aspecto específico para afrontar el éxodo. Desde la administración han intentado incluir a los venezolanos en los distintos proyectos ya existentes, pero estos no benefician a todo el mundo porque hay venezolanos que están de forma irregular”, indicó el líder.

Por su lado, también se ha estudiado la percepción de los habitantes de la ciudad sobre las consecuencias que trae consigo la llegada de venezolanos a la ciudad. La Universidad de Medellín realizó una encuesta con 410 residentes del área metropolitana, mayores de 18 años, entre el primero y el 27 de junio de este año.



Entre los resultados revelados por la institución, se destaca que el 90 por ciento de encuestados considera que el subempleo (ventas ambulantes) creció por causa de la inmigración de población venezolana al país. El 92,7 por ciento cree que aumentó la sobrepoblación, el 80,7 por ciento que subió la delincuencia, el 79,8 por ciento que hay más prostitución y el 77,8 por ciento que creció la indigencia.



Vitola expresó que esta percepción está basada en una realidad: en los semáforos de la ciudad hay a diario familias venezolanas vendiendo dulces, hay unos más en la mendicidad, otros que llegan con graves enfermedades en busca de atención, muchos más que han logrado empleos formales o montado sus propios negocios y hay algunos que se han dedicado a delinquir.

Sin embargo, añadió, no es prudente estigmatizar ni generalizar a esta población, pues, según sabe, son muy pocos los ciudadanos de su país que vienen a Colombia con el deseo de delinquir. Asimismo, dijo que la percepción general de los migrantes es que en el caso de Medellín los han recibido con solidaridad y amabilidad.



Al respecto, el 39 por ciento de los ciudadanos encuestados por la Universidad de Medellín considera que la aceptación de los venezolanos en Colombia ha sido buena, mientras que el 36,6 por ciento cree que ha sido regular, el 13,9 por ciento que ha sido muy buena y el 6,1 por ciento, mala. Además, el 78,8 por ciento indicó que no le molesta la presencia de venezolanos en la ciudad, frente a un 19,8 por ciento al que sí le causa molestia.



Sobre este tema, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que los venezolanos que hay en Medellín están viviendo una tragedia humanitaria, por lo cual no deben ser estigmatizados. También contó que desde distintas secretarías se hacen esfuerzos para brindarles atención en aspectos como salud, cultura y educación para los niños.

“La prioridad con los venezolanos que llegan es que todos los niños estén en el sistema educativo. Hay que aclarar que un niño venezolano no le quita un cupo a los niños de la ciudad porque tenemos los cupos suficientes, tanto en Buen Comienzo como en primaria, bachillerato y media”, expresó el mandatario local.



Gutiérrez también manifestó que la situación debe entenderse como una crisis humanitaria que está en una de las fases más complejas: familias de escasos recursos económicos que salen de su país con lo que tienen puesto y llegan incluso a pie, ante la imposibilidad de pagar un transporte, arriban con enfermedades de alto costo en busca de medicamentos y tras una posibilidad de alimentar a sus hijos.

La encuesta de la Universidad arrojó que el 40,2 por ciento de participantes cree que los ciudadanos de Venezuela llegan para empezar una nueva vida, mientras que el 39,8 por ciento considera que lo hacen para abastecerse y regresar a su país.



De cualquier forma el llamado a los ciudadanos es a no discriminar a esta población. De hecho, en días pasados, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, estuvo en Medellín para presentar la campaña ‘Aquí cabemos todos’, con la que buscan generar en los colombianos conciencia sobre el respeto y la solidaridad que debe despertar la migración.



“Saber incluir a las personas permite que se convierta en un motor de desarrollo, crecimiento y oportunidades”, expresó.



Asimismo, Carrillo advirtió que la situación de los migrantes venezolanos no puede ser tema de campaña ni plataforma electoral de nadie, y advirtió que habrá investigaciones para “quienes acudan a esta práctica tan baja” o promuevan el odio, la xenofobia o la discriminación en contra de ellos.



