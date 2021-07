Carro de concejal de Medellín está involucrado en accidente

El concejal de Medellín Álex Flórez, del movimiento Independientes (el mismo del alcalde Daniel Quintero), está de nuevo involucrado en un incidente de tránsito con su vehículo oficial.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se muestra la camioneta asignada al concejal colisionando contra el portón de una finca ubicada en el corregimiento de Altavista, donde reside el cabildante.



El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 12 de julio y en el video se aprecia que el conductor de la camioneta, tras el impacto, emprende la huida por la vía.



"La camioneta con la placa finalizada en 522 terminó parqueada en su vivienda, donde el concejal intentó camuflarla con bolsas plásticas y retirando las placas. De igual forma, la Policía se interpuso en la entrada de la vereda para que nadie pudiera ingresar a verla", denunció en redes sociales Alejandro Moncada.

Por su parte, el concejal Flórez le salió al paso a las acusaciones negando que estuviera conduciendo el vehículo o que estuviera en estado de alicoramiento.



En un comunicado, el equipo de prensa del cabildante expresó: "En el momento de los hechos el concejal no se encontraba en el vehículo. En el incidente no hubo afectaciones a la integridad física del conductor o de algún habitante de la vereda. El vehículo tuvo un golpe en la parte frontal y no sufrió afectaciones funcionales".



Finaliza el documento asegurando que tanto los arreglos del vehículo como la del portón averiado están en proceso y serán asumidos por el conductor del vehículo.



Esta no es la primera vez que el vehículo asignado a Flórez sufre un accidente. En octubre del 2020, al retornar de Manizales, el vehículo sufrió un accidente de tránsito en una vía entre Caramanta y Valparaíso resultando con la pérdida total del vehículo.

