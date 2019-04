Vecinos que residen cerca del edificio Babilonia fueron desalojados

"El viernes desalojamos, el sábado vine a sacar unas pertenencias que necesitaba y me encuentro con la sorpresa que se me metieron los ladrones y me robaron un televisor y una bicicleta. Me tocó salir con mi esposo y mis tres hijos para acomodarme en un hotel donde las comodidades son mínimas.”, expresó Diana Tapias, una de las casi 100 personas que residen cerca del edificio Babilonia, el cual se encuentra en riesgo de colapso.

El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres ordenó evacuar de manera inmediata y preventiva las edificaciones contiguas al edificio Babilonia, ubicado en el barrio Las Mercedes, en Itagüí.



La decisión fue reiterada por la alcaldía del municipio mediante un decreto y fue tomada debido a que el edificio Babilonia ha presentado fallas estructurales y posibilidad de colapso.



Según un comunicado de la Alcaldía de Itagüí, publicado el sábado 13 de abril, la orden busca “prevenir el riesgo de desastre sobre la vida de los itagüiseños y evitar pérdidas humanas”. También se recomendó no transitar por la carrera 50A, entre las calles 40 y 41 y la acera occidental de la calle 39 entre la carrera 49 y 50A.

La Alcaldía de Itagüí se permite informar a la opinión pública que, se ha dado instrucción de evacuar inmediatamente y se manera preventiva las edificio aledañas al edificio Babilonia. Ver decreto: https://t.co/o68W7JJJoN pic.twitter.com/Ph72tjwQvk — Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) 13 de abril de 2019

El edificio se encuentra en una alta vulnerabilidad sísmica, además, las columnas han perdido capacidad para sostener la construcción. En especial, la columna del piso 6 presenta múltiples fisuras y varillas curveadas.



Un equipo sicosocial apoya la evacuación, está en los sectores aledaños de la edificación para caracterizar la población afectada.



El decreto de la Alcaldía de Itagüí declaró la situación actual del edificio como una calamidad pública y afirmó que 40 viviendas y 4 locales comerciales se ven afectados. De los hogares, 26 han sido caracterizados, en ellos residen 82 personas.



“Así como Éxito cerró, tenemos que cerrar todos los establecimientos aledaños al edificio. Nos estamos viendo afectados 16 empleados porque no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar”, dijo Eduard Torres, un empleado de la serviteca La Maquinita.



Desde el 21 de junio del año pasado, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo ordenó la evacuación del edificio luego de “ser detectadas una serie de deficiencias constructivas por parte de los propietarios y constatadas por personal adscrito al Área Metropolitana, el Dagrd y el municipio de Itagüí”.



