En medio del pico más alto de fallecimientos por Covid-19 en Colombia y paralelo al plan de vacunación masiva contra el virus, Seguros Sura anunció, en junio de 2021, la creación de una nueva empresa de biotecnología para el desarrollo y producción de biológicos en el país.



Casi dos años después, VaxThera está próxima a inaugurar, este 1 de junio, su Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Medellín y a finales de año concluirá la construcción de la primera planta de producción de vacunas en Colombia en los últimos 20 años.



En un terreno de 35.000 metros cuadrados, ubicado a 3 kilómetros del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, avanza en un 50 por ciento las obras de la planta que cumplirá con altos estándares de regulación nacional e internacional.



En diálogo con EL TIEMPO, el CEO y cofundador de la empresa, Jorge Emilio Osorio —quien además es doctor en Enfermedades Virales Emergentes de la Universidad de Wisconsin—, habló de los avances en las investigaciones que están realizando para producir vacunas colombianas contra enfermedades tropicales. También contó detalles de la construcción de la fábrica y los retos que supone ponerla en operación.

Así será la planta de producción de vacunas una vez esté finalizada. Foto: VaxThera

VaxThera se creó hace casi dos años. ¿Cómo ha avanzado la empresa para la producción de vacunas en Colombia?

Desde VaxThera estamos muy entusiasmados con los progresos que hemos tenido en los últimos dos años. VaxThera se formó en junio del 2021 y realmente ha sido un proceso bastante acelerado en el que queremos que Colombia recupere la independencia sanitaria, hace más de 20 años no se produce ninguna vacuna. Empezamos con este proceso que es de la industria privada con el apoyo de Sura para establecer una planta de producción de vacunas y biológicos que le sirva no solamente a Colombia sino a la región.

¿En qué va la construcción de esa planta?

La planta se construye a tres kilómetros del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro en una zona que llamamos Zona Franca que va a tener la capacidad de producir 100 millones de dosis de vacunas por año. Allí empezó la construcción, la obra ha ido avanzando de una forma impresionante.

¿Cuál es el porcentaje de avance?

Estamos casi el 50 por ciento. La primera parte es un trabajo que no se ve, porque son las fundaciones. El clima también ha sido relevante, porque hemos pasado por una época muy larga de lluvias. La obra física se espera que termine a finales de este año, después de eso viene un proceso de validación. Nuestra planta va a tener los estándares, no solo de Colombia, sino los internacionales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Eso se demora unos 6 a 8 meses, entonces hacia mitad del próximo año podemos tener la buena noticia de la inauguración de la planta de producción.

¿Paralelamente se trabaja en el proceso de dotar la planta con todos los equipos de alta tecnología?



Los equipos los empezamos a pedir desde hace casi dos años, realmente, porque se demoran mucho en el diseño, son hechos a la medida y porque son equipos internacionales, que se demoran para llegar a Colombia.



¿Y en cuanto al personal?

La planta tendrá 500 empleos de forma directa y no es un personal que se consigue muy fácilmente. Estamos repatriando colombianos que son líderes en otras partes del mundo en producción de vacunas y biológicos. Están muy felices de regresar.

¿Qué tipo de perfiles se necesitan?



Necesitamos muchos tipos de perfiles, desde la parte técnica hasta la parte comercial y logística. Un proyecto como VaxThera va a manejar muchas áreas del conocimiento y de todo el proceso de producción de vacunas y biológicos. Además, se vienen muchos otros empleos de otras empresas que se pueden crear alrededor de VaxThera, porque con todo esto hay que agregar la cadena de suministro que en nuestro medio tampoco está claro porque en nuestro medio importamos la mayoría de vacunas y biológicos. Esto también va a crear la necesidad de establecer compañías y empleos en cadenas de suministros y biotecnología.

Así avanza la construcción de la planta de producción de vacunas. Foto: VaxThera

¿Qué negocios son los que se tendrán que establecer?

Son muchos. Por ejemplo, si llegas a pensar en ese sentido, la jeringuita que se usa para para poner la vacuna, el tapón del vial, el frasquito de vidrio que se usa, la cadena de frío que hay que mantener, el material que hace la composición de la vacuna. No solamente es lo que se hace en la planta, sino otras cosas que hay alrededor de esto.



Son una serie de materiales que no los tenemos, desafortunadamente, en este medio. También se va a crear ciencia y tecnología en Colombia que es otra cosa muy bonita con el establecimiento de VaxThera. Esto va a estimular el desarrollo académico de universidades y de otras empresas que le están apuntando a la biología y la biotecnología. Será una cadena de trabajo conjunto con entidades académicas, comerciales y la industria pública y privada.

Además de la planta, están próximos a inaugurar el Laboratorio de Investigación y Desarrollo…

El 1 de junio vamos a inaugurar un laboratorio con altos estándares de calidad para investigación en el desarrollo de vacunas y biológicos. Está ubicado en la zona de industriales de Medellín, donde Sura tiene un edificio. En el 4 piso vamos a tener el laboratorio. ¿Qué se va a hacer allí? En el descubrimiento de una vacuna hay muchas moléculas que hay que trabajar, nuestro equipo está desarrollando tecnología de punta para producir desde el concepto y el diseño de la vacuna para empezar los primeros pasos de evaluación: lo que llamamos in vitro, en el laboratorio, que después pasa a fase preclínica que es en animales y luego llega a la fase clínica.



Es decir que la empresa está desarrollando investigaciones para fabricar sus propias vacunas.

Correcto. Hay varias fases. La primera fase que tenemos en Vaxthera, que es la de la planta, será la de envasado, que es traer material bruto de otros países y compañías para envasar en nuestra planta y distribuir. Acá le estamos apuntando a muchas vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones que son necesarias en nuestro medio.



Pero al mismo tiempo, hay otra segunda parte que es el desarrollo de nuestra propia tecnología que empieza desde cero. Ya la empresa tiene personal entrenado que es capaz de hacer este proceso. Inclusive, Vaxthera ha recibido del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, fondos para desarrollar nuestras propias vacunas contra Zika, Chikungunya y Fiebre amarilla, con el apoyo de la Universidad Nacional y la Universidad de Wisconsin. Colombia va a tener desde cero el conocimiento de cómo se diseña y produce una vacuna.

¿De qué se trata ese proceso?

Estas enfermedades tropicales son muy comunes en nuestro medio y son transmitidas por mosquitos y vectores. En el pasado, Chikungunya y Zika produjeron grandes epidemias en nuestro territorio y lo más probable es que van a seguir pasando y van a volver a pasar otra vez. Esta es una de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia, que nos tenemos que preparar para la próxima. Los problemas de enfermedades tropicales y enfermedades emergentes van a seguir pasando en Colombia, en la región y en el mundo, esto es a lo que le está apuntando Vaxthera, estar preparados, que tengamos la capacidad en Colombia para producir vacunas para el país y la región.

En febrero de 2022 inició la construcción de la planta de producción en Rionegro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

¿En cuánto tiempo tendríamos vacunas de enfermedades tropicales?

Van en lo que llamamos desarrollo y las vamos a tener listas en Fase I para el momento en que haya una emergencia sanitaria, que vuelva a ocurrir un brote de enfermedades, estemos listos y podamos usarlas, esa es la meta.

También trabajan en una vacuna universal contra el Covid…

Hoy tenemos estas nuevas variantes que vienen y que cambian. Se está hablando de que va a haber otra nueva ola de Covid porque, a pesar de que la pandemia ya terminó, el virus sigue cambiando y mutando. Nosotros diseñamos nuestra propia vacuna, que ya está en lo que llamamos producción de lotes clínicos para hacer los estudios en fase I, II y III. Los estudios clínicos van a empezar el año entrante y de ahí ya podemos buscar la aprobación. Nosotros le estamos apuntando a que nuestra vacuna sea aprobada en Estados Unidos, Europa y Colombia. Hacia finales del próximo año creo que hemos avanzado mucho en el desarrollo de las fases clínicas para el desarrollo de nuestra propia vacuna.



¿Cuáles son los retos para una empresa y un país que hace 20 años no invertía en esto?

Desde hace 20 años no producimos vacunas y nos tocó una pandemia para darnos cuenta que el riesgo es peor, si no estamos preparados y no tenemos la infraestructura. Tenemos que cambiar el modelo hacia la prevención, que incluye que las personas adquieran las vacunas, que entendamos el concepto de que las vacunas salvan vidas. Un proyecto de esta envergadura es bastante costoso, por ejemplo, en nuestra primera fase hemos pasado hasta los 60 millones de dólares en inversión para el desarrollo de este proyecto. Son fondos necesarios y a largo plazo. Esto no es un proyecto de un año o dos años, tiene que ir a varias fases, requiere capacitación de personal, requiere infraestructura, requiere todo todo un ecosistema de biotecnología que hay que establecer en nuestro medio

El conocimiento está en las universidades, pero termina por fuera del país…



Desafortunadamente, es la realidad por no tener en nuestro medio un ecosistema de biotecnología bien establecido. Las personas buscan hacia el exterior, hacia otros sitios para poder recibir esa experiencia. Para nosotros ha sido un trabajo muy bonito porque muchos colombianos que están en el exterior se quieren repatriar y ser parte de este proceso. Nos han dicho que para ellos ha sido el sueño de su vida. Yo creo mucho en el talento colombiano, es enorme. Nos toca ingeniar las cosas para salir adelante.

Usted se refería al plan de Inmunización. ¿Qué esfuerzos hacen falta para tener un plan más robusto?

Las tasas de cobertura de vacunación con el Covid han bajado mucho porque las personas no siguieron con su plan de inmunización. Ahí nos falta educación, promoción y enfrentar la desinformación de que las vacunas hacen daño, causan autismo, lo uno o lo otro. Muchas veces le creemos más a Facebook que a la información científica. Al sector salud le hace falta mostrar los argumentos de por qué y para qué necesitamos las vacunas. Esto es a todo nivel. Academia, medios y sociedad. Es triste ver que hay madres que no están vacunando a sus hijos, pero no entienden el riesgo en que los están poniendo. La vacuna contra el papiloma humano, por ejemplo, puede salvar tanto a hombres como a mujeres, los hombres también se deben vacunar. Es una desinformación de que solamente las mujeres se vacunan. Eso puede salvar el cáncer.

Esta es la maqueta de la planta que se espera esté lista para finales de este 2023. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

También se ha referido a la necesidad de ampliar el Plan de Inmunización a los adultos. ¿Por qué?



Es una de las experiencias que hemos aprendido de Covid en nuestro medio. Cuando una persona sufre de Covid prácticamente pierde una semana de trabajo, con eso muchas veces se afecta toda la economía de la familia, afecta el sector más productivo que tenemos. Creo que en estos programas de inmunización también tenemos que pensar en esa población adulta que es la población trabajadora y establecer sistemas de prevención y protección en esa fuerza de trabajo. Esto es algo que queremos empezar a trabajar con empresas y el sector privado en diferentes aspectos para establecer un mensaje de que prevenir es mucho mejor que curar y tratar. Podemos establecer unos programas preventivos de vacunación en población trabajadora.

A propósito de la Reforma a la Salud, ¿cree que desde el legislativo y el gobierno se está promoviendo el desarrollo tecnológico en el sector?



Para mí el mensaje es que —y veo una cosa positiva de lo que está pasando hoy en día— se ha vuelto a poner en la mesa la necesidad de que en Colombia se produzcan vacunas y biológicos. Es darle más energía y fuerza al sector nacional. Creo que es muy valioso que se estimule la industria y la empresa colombiana, y la educación también. En toda la discusión que está pasando con la Reforma de Salud veo el aspecto positivo que queremos enfocarnos en Colombia y para nosotros eso es lo que estamos haciendo desde hace tiempo. VaxThera es una empresa 100 por ciento colombiana, una empresa que que se está haciendo en Colombia con el conocimiento de personas, que estamos creando ciencia y tecnología entonces para mí es bienvenido la discusión de que tenemos que enfocarnos y pensar mucho en nuestro país, en nuestra tierra.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com