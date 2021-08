Declaran emergencia en Medellín por falta de vacunas contra el covid-19

En redes sociales siguen aumentando las denuncias sobre la dificultad de las personas para acceder a vacunas contra el covid-19 en Medellín, no solo para segundas dosis, sino también para primeras.

Este viernes 27 de agosto, el alcalde Daniel Quintero anunció que la capital antioqueña se declara en emergencia ante la escasez de biológicos para continuar con el proceso de vacunación.



“Necesitamos un compromiso del Gobierno Nacional para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo qué pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”, dijo el mandatario local.



(También lea: En Medellín crearon un Observatorio de la Paz y Conflicto)

Tenemos 19.434 primeras dosis:



✔️ 2.173 de Moderna y 840 de AstraZeneca para mayores de 18 años y con comorbilidades.



✔️16.421 Pfizer para gestantes desde las 12 semanas a 40 días postparto y menores de edad.



Para segundas dosis tenemos 38.000 de Pfizer y 2000 de AstraZeneca — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) August 27, 2021

Quintero agregó que para el mediodía de este viernes Medellín ya no tendrá vacunas para primeras dosis, ya que las 19.000 dosis que hay están destinadas para mujeres gestantes, niños y población en general.



Para el proceso de segundas dosis, la ciudad tiene 40.891 vacunas, agregó el mandatario local.



El alcalde recordó que la capital de Antioquia ha tenido al menos 20 días no consecutivos en los que ha tenido que suspender la vacunación por escasez de dosis.



(Le recomendamos leer: El novedoso vehículo que fue creado para los recicladores en Medellín)



En Medellín se han aplicado 2'266.205 vacunas y 1'003.970 personas ya cuentan con el esquema completo. Esto es un 94.6 por ciento de ejecución con respecto a lo recibido.



MEDELLÍN