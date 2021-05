Todos los Alcaldes de Antioquia ya están autorizados para vacunarse

En Antioquia, los 125 alcaldes ya están priorizados para la vacunación, tras ser aprobada por el Gobierno Nacional la solicitud realizada por Fedemunicipios.

El anuncio fue hecho por el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, en la tarde de este domingo, cuando instó a los mandatarios locales a proceder con su vacunación.



"Ya están registrados en Mi Vacuna. Por favor, procedan a vacunarse en sus municipios", dijo Suárez.



Por el momento, dos alcaldes han manifestado que no realizarán su proceso de vacunación personal todavía. El primero en hacerlo públicamente fue el de Medellín, quien manifestó que no se vacunará hasta que no estén inmunizados los docentes.

Agradezco la vacunación para Alcaldes, sin embargo, no me vacunaré hasta cuando todos los maestros de Medellín estén vacunados. https://t.co/Ynh9XYPJxE — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 23, 2021

En la misma línea, Diego Agudelo, alcalde de Girardota, indicó en la mañana de este lunes que esperará su turno.

"Agradezco profundamente a Fedemunicipios por su gestión para la vacuna hacia los alcaldes, pero soy un Girardotano más y me vacunaré cuando me corresponda según el plan nacional de vacunación", dijo.



En Antioquia ya van tres alcaldes que mueren a causa del covid-19. El primero fue John Jairo Higuita, de Urrao; luego fue Miguel Ángel Gómez, de Tarazá; y la más reciente fue la de Juan Guillermo Bolívar Colorado, de Titiribí.



Al departamento llegaron 144.000 vacunas de Pfizer este fin de semana, según informó la secretaria de Salud, Lina Bustamante.



MEDELLÍN