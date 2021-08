Confirman circulación de la variante delta del covid-19 en Antioquia

Este jueves se confirmó la circulación de la variante delta del covid-19 en Antioquia. El primero en advertir sobre la presencia de esta cepa del virus en el departamento fue el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez.



Y posteriormente la noticia fue ratificada por el Instituto Nacional de Salud (INS).



Según Suárez, son cinco casos detectados de la variante en el departamento, por lo que es necesario extremar los protocolos de bioseguridad y que las personas que no se han vacunado, lo hagan.



Sin embargo, no se aclaró en qué ciudad o subregión están los contagiados.



"La confirmación de cinco casos de la variante delta en Antioquia nos debe motivar a extremar los cuidados y no bajar la guardia en vacunación. Ninguna prevención es excesiva porque aún no hemos superado la pandemia", aseveró el mandatario.



Desde el INS, por su parte, informaron que, de los casos confirmados, ninguna de estas personas ha sufrido complicaciones y, por el momento, están estables.

Vale la pena tener en cuenta que, según evidencia científica, la delta es más contagiosa, pero no significa que sea más letal que las otras variantes que ya circulan en el país.



Entre las otras regiones que han detectado casos de personas contagiadas con esta variante, que se espera que sea predominante en el país en unas semanas, están Bogotá, Santander y Valle del Cauca.

Situación en Antioquia

Antioquia, como el resto de las regiones del país, ha visto una significativa reducción en el número de casos activos de covid-19, así como de muertes, durante las últimas semanas.



Según el último reporte publicado por las autoridades de salud departamental, a la fecha hay 8.799 casos activos, de los cuales 520 se reportaron este jueves.



De igual forma, los niveles de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) han disminuido, pues están en 84 por ciento, cuando hace unas semanas estaba en más de 95 por ciento.

De hecho, esta semana se levantó la alerta roja hospitalaria: “Esto implica que en las clínicas y hospitales ya se pueden realizar procedimientos no urgentes. Esto también le da un respiro al sistema de salud, que llevaba casi cuatro meses al límite”, dijo Suárez.



En cuanto a la vacunación, el Ministerio de Salud reportó que se han aplicado 4'522.721 dosis.