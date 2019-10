Vargasvil responde a polémica por supuesto chat sexual con menores

El informativo Noticias Uno reveló la noche del pasado domingo, 20 de octubre, unos comprometedores chats en Messenger, la aplicación de mensajería de Facebook, de la cuenta de un usuario que se hace llamar ‘Crisanto’ y cuya imagen es la del humorista y candidato a la Asamblea de Antioquia, Crisanto Vargas, conocido por su nombre artístico como Vargasvil.



El mencionado usuario de Facebook, al parecer, está asociado a su fanpage, cuenta en la que se promociona su candidatura por el partido Centro Democrático.

En los chats se habla de manera insinuante a menores de edad a las que se les pedía encuentros, salidas y se les ofrecía a cambio regalos como cursos de actuación.



El hecho ha generado una gran polémica entre la que se encuentran comentarios a favor y en contra del humorista en redes sociales.

@VargasvilCol sólo un medio maquiavélico , asesino moral , puede llegar a difamar a un personaje cómo crisanto, tiene una extensa vida pública , de humor y servicio a la comunidad, "al mejor árbol es al que más piedras le lanzan " Dios con usted ! — CaRiTo 💎 (@carosle) October 22, 2019

Quienes conocemos a Vargas Vil sabemos la calidad de ser humano que es , su lucha incansable por los desprotegidos. Los demás despotrican sin conocerlo, hablan como si fuese un criminal de los que ellos si lavan delitos comprobados, solo por ser Uribista y a mucho honor. — Dario Alvarez (@ivandaal2004) October 21, 2019

Ante la denuncia de conversaciones, algunas en tono sexual, entre menores de edad y Vargasvil, a través del chat de su Facebook, el humorista responde: "La gente a mí me conoce, yo soy un protector de los niños, un defensor de los niños". Bueno, lo mismo decía Michael Jackson. — Andrea Aldana (@andrealdana) October 21, 2019

Entonces Uribe acusa de violador de niños a quien no es violador de niños, mientras acoge en el seno de su partido a un presunto pedófilo que le manda foto de su pene a niñas por Facebook. Silencio.🤫



Señor @AlvaroUribeVel: ¿no tiene nada que decir sobre Crisanto Vargasvil? — María Antonia Pardo (@NanyPardo) October 21, 2019

En particular se destaca el mensaje de respaldo del senador Jhonatan Tamayo, de la coalición Lista de la Decencia. Conocido como 'Manguito', el también humorista resaltó el apoyo que ha recibido por parte de Vargas a lo largo de su vida.

@VargasvilCol a los 8 años me sacó de un semáforo,a los 9 me invitó a su elenco a los 12 logre ser el humorista más joven en sábados felices.Pagó el entierro de mi madre y en parte por él soy senador de la República, @NoticiasUno no respeta la honra de quienes sean cercanos al Cd pic.twitter.com/vtL2BGetTs — Manguito Senador 🇨🇴 (@jonatantamayop) October 21, 2019

"Yo soy separado y mi debilidad son las sardinas, burro viejo pasto tierno", se lee en una de las líneas de los chats que fueron revelados.

¿Qué dice Crisanto Vargas?

EL TIEMPO se comunicó con el humorista y candidato a la Asamblea Departamental, quien aseguró que la cuenta, aunque tenga su nombre y sus fotos, no es la suya personal ni la que está vinculada con su cuenta de fans, “llamamos a técnicos que nos ayudaron y borramos más de 20 cuentas de fans con mi nombre y mis fotos en Facebook. Cualquiera de esas pudo haber sido. Es muy fácil hacerse pasar por alguien más”.



Vargas manifestó que este hecho lo afecta porque pone en entredicho su nombre y su comportamiento. “Aquí en Antioquia no tengo problema, la gente me conoce y sabe quién soy… tengo mi familia, mis hijos, ni siquiera fumo y no tengo ningún antecedente de ningún tipo”, expresó.



Vargas aseguró que, incluso, él no maneja su cuenta en la mencionada red social, “tú me preguntas por mi clave de Facebook y yo no sé cuál es. Siempre alguien más ha sido el encargado, 25 y 30 personas han tenido el control de la cuenta, entre community managers y personas más cercanas”.

Es raro, si yo llevo casi 30 años trabajando con niños, faltando 8 días para unas elecciones, por qué es que sale algo así ahora y no hace 15 años o o el tiempo que tengo de trayectoria como artista FACEBOOK

Además, expresó su desconcierto por el manejo que el informativo había hecho con la noticia: “La nota se grabó desde hace más de un mes y por medio de mi abogado, Gustavo Salazar Pineda, acordamos que hasta que no se aclararan los hechos, no se emitía… No es que nos hayan dicho que no, porque uno no puede controlar el manejo de los medios, pero pensamos que hasta que no se aclarara todo no se iba a hacer”.



El humorista agregó que tiene una amplia trayectoria trabajando por el bienestar de los niños a través de su fundación, “es raro, si yo llevo casi 30 años trabajando con niños, faltando 8 días para unas elecciones, por qué es que sale algo así ahora y no hace 15 años o el tiempo que tengo de trayectoria como artista”, indicó.



Finalmente, aseguró que se encuentra tranquilo y que puso todos los elementos a disposición de las autoridades. “Yo como artista lo que hago es ponerlo en manos de la justicia para aclararlo, además ahora con la ayuda de la tecnología eso se puede determinar. Estoy al pendiente de que me digan qué debo hacer porque yo estoy dispuesto a dar la cara”.

